Victoria Villarruel defendió los aranceles de Donald Trump y criticó a Javier Milei: "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno"

La vicepresidenta escribió una dura crítica a la liberación de importaciones y respaldó la política de Donald Trump tras el fallo de la Corte de EEUU. Sus palabras resuenan en medio del conflicto de FATE, fábrica que debió cerrar a raíz del aluvión de neumáticos chinos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel , en ejercicio del gobierno por el viaje del presidente Javier Milei a EEUU, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar la decisión de Donald Trump de imponer aranceles globales . Frente a ese escenario, y luego del cierre de la fábrica de FATE, aprovechó para criticar las políticas de liberación de importaciones que lleva adelante la administración libertaria.

Este viernes, el máximo tribunal estadounidense, en una votación de 6 a 3 , ordenó dar marcha atrás con la imposición de gravámenes masivos a productos importados para proteger la industria local y fomentar la creación de empleo, en un intento de revertir el déficit comercial que afecta al país norteamericano. La norma invocada por Trump estaba concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte central de su política comercial.

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos" , dijo en defensa de la ordenanza por la cual el republicano accionó contra cientos de países en el marco de una guerra comercial que tiene en China a su principal rival.

Para Villarruel, la decisión de Trump es correcta. Y trazó un paralelo con Argentina. "Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina" , expresó.

En ese marco, se refirió a la actualidad argentina, en una crítica por elevación a la política económica que lleva adelante el gobierno de Milei, que lleva adelante un proceso de desregulación económica con fomento al ingreso de productos desde el exterior. "La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales" , cuestionó.

Villarruel, reconocida por su fuerte postura nacionalista que contrasta con la posición del mandatario nacional, afirmó que Argentina tiene "todo para ser una potencia mundial". "No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo", sentenció.

La vicepresidenta reiteró así su postura de defensa de la industria nacional en un contexto en el que las políticas económicas de su propio gobierno impactan de manera directa contra el sector, afectado en doble medida por la fuerte caída del consumo y de la retracción del salario.

El cuestionamiento de Villarruel al gobierno nacional llega también luego del cierre de la fábrica de neumáticos FATE, propiedad del millonario Javier Madanes Quintanilla, que dejó en la calle a más de 900 personas, producto de la caída en las ventas y del aumento de la importación de cubiertas de origen chino.

La titular del Senado visitó la fábrica a mitad del año pasado, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Industria. La recibió en la planta de Virreyes el propio Madanes Quintanilla, con quien recorrió las instalaciones. "Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción, en un recorrido por todos los sectores", indicó Villarruel en su cuenta de X.

Durante la recorrida, la vicepresidenta también fue repudiada por los trabajadores de FATE, quienes la recibieron con carteles de protesta. "Defensora de genocidas" y "Aumento de Salario" fueron algunos de los textos de las pancartas.

Además, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le entregó un texto con reclamos.

En el escrito, presentaron quejas contra el modelo del gobierno nacional, pero también hacia la propia Villarruel: "En momentos en los que su gobierno ataca deliberadamente los puestos de trabajo en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la industria del neumático".