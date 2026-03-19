El gobierno de Javier Milei oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud + Seguir en









La medida ya rige tras cumplirse un año de la notificación, pero la desvinculación definitiva depende de la Asamblea Mundial de la Salud, según el propio organismo internacional

La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud tras casi ocho décadas de vínculo.

El Gobierno oficializó este jueves de madrugada la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de una publicación en el Boletín Oficial, luego de reiteradas críticas a su rol durante la pandemia de Covid-19.

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La decisión quedó plasmada en el apartado de Tratados y Convenios Internacionales con la firma del titular de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego. Allí se consignó la fecha de incorporación del país al organismo -22 de octubre de 1948-, la denuncia del acuerdo realizada el 17 de marzo de 2025 y la finalización del vínculo el 17 de marzo de este año.

Días atrás, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, había confirmado que la salida se hacía efectiva tras cumplirse el plazo establecido. “Hoy se hace efectivo al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, señaló, en línea con lo previsto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

aviso_339697 El funcionario también aseguró que “la Argentina continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, al tiempo que remarcó la intención de preservar la soberanía en materia sanitaria.

Sin embargo, desde la propia OMS aclararon que la salida aún es “potencial”, ya que el procedimiento no se completa de manera automática. La solicitud deberá ser tratada por todos los Estados miembro durante la próxima Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo.

Desde Ginebra, autoridades del organismo manifestaron su preocupación por la decisión. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que “el retiro de la Argentina es una pérdida tanto para el país como para el resto del mundo” y sostuvo que “la seguridad sanitaria requiere universalidad”. OMS.avif El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó preocupación por el impacto global de la decisión Críticas del Gobierno a la OMS La decisión había sido anticipada en febrero de 2025 por la administración de Javier Milei, en el marco de una fuerte crítica al rol del organismo durante la pandemia. En ese momento, el Ejecutivo cuestionó que “las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial” y apuntó contra el respaldo de la OMS a la gestión de Alberto Fernández. Además, sostuvo que las recomendaciones del organismo “no funcionan porque son el resultado de la influencia política y no están basadas en la ciencia”, y lo acusó de avanzar sobre la soberanía de los países miembro. milei enojado Gentileza: Letra P Para el Gobierno, la OMS forma parte de los organismos internacionales que “no cumplen con los objetivos para los que fueron creados y se dedican a hacer política internacional”. Actualmente, la relación con la entidad permite coordinar acciones sanitarias con otras regiones y acceder a asistencia técnica y financiamiento para estudios y proyectos, aspectos que podrían verse afectados si la salida se concreta tras el tratamiento en la asamblea.