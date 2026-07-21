El Gobierno renovó un representante de Capital Humano en el directorio de la CONAE + Agregar ámbito en









Aceptó la renuncia de Leandro Massaccesi y designó ad honorem a Mauro Esteban Brandi como integrante del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por un período de cuatro años.

El Gobierno oficializó un cambio en el directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) al aceptar la renuncia de Leandro Horacio Massaccesi como representante del Ministerio de Capital Humano y designar en su reemplazo al abogado Mauro Esteban Brandi.

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La medida fue dispuesta mediante el Decreto 616/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Qué establece la medida De acuerdo con la norma, Massaccesi presentó su renuncia como miembro del directorio de la CONAE, organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Masaccesi presentó su renuncia a la CONAE. Archivo En su reemplazo, el Poder Ejecutivo designó con carácter "ad honorem" a Mauro Esteban Brandi, quien representará al Ministerio de Capital Humano en el directorio del organismo durante un período de cuatro años.

En los considerandos del decreto se recuerda que la actual estructura de la CONAE fue establecida por el Decreto 157/2003, que dispuso un directorio integrado por nueve miembros: un presidente, un vicepresidente, seis directores representantes de distintas áreas de la Administración Pública Nacional designados por el Poder Ejecutivo y un director de carácter ejecutivo-técnico designado por el resto de los integrantes.

Asimismo, la norma señala que Massaccesi había sido designado como integrante del directorio mediante el Decreto 901/2025, en representación del Ministerio de Capital Humano, cargo que ahora pasará a ocupar Brandi.