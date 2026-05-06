El Gobierno oficializó este miércoles una serie de designaciones y movimientos en distintas áreas del Gabinete, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial.
El Gobierno oficializó designaciones de funcionarios en los ministerios de Capital Humano, Economía y Seguridad
Se nombraron nuevos funcionarios en áreas clave y se aceptó una renuncia en el equipo económico. También se designó una directora interina en un organismo vinculado a investigación criminal.
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En el ámbito del Ministerio de Capital Humano, mediante el Decreto 325/2026, el presidente Javier Milei designó a Atilio Rodolfo Catelli como subsecretario de Empleo y Formación Laboral, cargo que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La designación rige de manera retroactiva desde el 13 de abril.
Cambios en el Ministerio de Economía
Por su parte, en el Ministerio de Economía, el Decreto 323/2026 dispuso la aceptación de la renuncia de Matías Javier Mana como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, efectiva desde el 1° de mayo.
En su reemplazo, el Ejecutivo nombró a Martín Edgardo Tolivia al frente de esa área, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas.
Nuevas designaciones en Seguridad
En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con la designación de una autoridad interina en un organismo técnico clave. A través del Decreto 324/2026, se nombró con carácter “ad honorem” a María Eugenia Nicolotti como directora interina del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
Según se detalla en la norma, la designación responde a que “por razones de índole operativa no se ha podido sustanciar el concurso” para cubrir el cargo de manera definitiva. En ese marco, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a realizar un nombramiento transitorio.
Nicolotti, comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, es bioquímica y cuenta con especialización en genética forense, además de experiencia en la materia, lo que fundamentó su designación en el organismo creado por la Ley 26.879.
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