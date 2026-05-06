El Gobierno oficializó designaciones de funcionarios en los ministerios de Capital Humano, Economía y Seguridad

Se nombraron nuevos funcionarios en áreas clave y se aceptó una renuncia en el equipo económico. También se designó una directora interina en un organismo vinculado a investigación criminal.

El Gobierno oficializó este miércoles una serie de designaciones y movimientos en distintas áreas del Gabinete , a través de decretos publicados en el Boletín Oficial .

En el ámbito del Ministerio de Capital Humano , mediante el Decreto 325/2026 , el presidente Javier Milei designó a Atilio Rodolfo Catelli como subsecretario de Empleo y Formación Laboral, cargo que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social . La designación rige de manera retroactiva desde el 13 de abril.

Por su parte, en el Ministerio de Economía , el Decreto 323/2026 dispuso la aceptación de la renuncia de Matías Javier Mana como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, efectiva desde el 1° de mayo.

En su reemplazo, el Ejecutivo nombró a Martín Edgardo Tolivia al frente de esa área, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas .

Nuevas designaciones en Seguridad

En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con la designación de una autoridad interina en un organismo técnico clave. A través del Decreto 324/2026, se nombró con carácter “ad honorem” a María Eugenia Nicolotti como directora interina del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

Según se detalla en la norma, la designación responde a que “por razones de índole operativa no se ha podido sustanciar el concurso” para cubrir el cargo de manera definitiva. En ese marco, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a realizar un nombramiento transitorio.

Nicolotti, comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, es bioquímica y cuenta con especialización en genética forense, además de experiencia en la materia, lo que fundamentó su designación en el organismo creado por la Ley 26.879.