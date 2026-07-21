El Gobierno retoma la mesa política con la mira puesta en el Congreso + Agregar ámbito en









El Ejecutivo retoma las conversaciones para ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar en la construcción de mayorías de cara a las próximas sesiones.

Karina Milei volverá a reunir a la mesa política.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada con una agenda marcada por las dificultades para reunir los votos necesarios para avanzar con los principales proyectos que el oficialismo busca llevar al Congreso. El encuentro será encabezado por Karina Milei y tendrá como uno de sus objetivos revisar el escenario de cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, mientras continúan las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

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La reunión se realizará a las 13 y convocará a los principales responsables de la estrategia política del Gobierno. En el oficialismo buscan ordenar las conversaciones parlamentarias y evaluar el nivel de respaldo que tienen las iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios en materia de Inocencia Fiscal.

El proyecto de propiedad privada es uno de los principales objetivos legislativos de la Casa Rosada. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y con modificaciones durante su tratamiento parlamentario, contempla cambios en materia de expropiaciones, desalojos y tierras rurales, entre otros puntos. El oficialismo pretende avanzar con su tratamiento en el Senado, aunque todavía persisten dudas sobre la capacidad de reunir el consenso necesario para garantizar su aprobación.

Cuál es la agenda que el Gobierno quiere impulsar en el Congreso El debate quedó atravesado además por las diferencias entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición dialoguista, que plantearon modificaciones al texto original. La discusión sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros aparece como uno de los puntos más sensibles de la iniciativa y obligó al Gobierno a revisar parte de su propuesta para intentar acercar posiciones.

El Gobierno retoma las conversaciones para ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar en la construcción de mayorías de cara a las próximas sesiones. En paralelo, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias continúa sin un acuerdo político que permita al oficialismo avanzar con la reforma electoral. El tema, que forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para modificar las reglas de competencia de cara a 2027, todavía genera resistencia entre gobernadores y dirigentes de distintos espacios.

La discusión por las PASO se mantiene así vinculada a una negociación más amplia con las provincias y con sectores de la oposición que podrían convertirse en aliados parlamentarios del Gobierno. La falta de acuerdo sobre la reforma electoral se suma a las dificultades que el oficialismo viene encontrando para ordenar su relación con el Congreso. En las últimas semanas, la estrategia parlamentaria quedó bajo revisión después de varios episodios que expusieron las diferencias internas y las dificultades para garantizar el acompañamiento de aliados en el Senado. La agenda del encuentro también incluirá el avance del proyecto de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso. La propuesta forma parte del paquete de reformas que la administración de Javier Milei busca consolidar durante la segunda mitad del año y que, en buena medida, dependerá de la capacidad oficialista para sostener acuerdos con sectores externos a La Libertad Avanza.