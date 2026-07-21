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21 de julio 2026 - 09:35

Javier Milei renovó en su cargo al camarista que habilitó la reforma laboral

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

El juez del fuero del Trabajo, Víctor Arturo Pesino, que restableció la vigencia de la iniciativa, fue nombrado por el Presidente para continuar en el cargo por cinco años más.

Javier Milei avaló la renovación en su cargo al juez Víctor Arturo Pesino.

Javier Milei avaló la renovación en su cargo al juez Víctor Arturo Pesino.

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Tras el acuerdo del Senado, el presidente dio el aval para que Víctor Arturo Pesino, que integra la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral, continúe en un tribunal clave que tiene a su cargo el expediente por la reforma laboral.

El nombramiento fue publicado este martes en el Boletín Oficial, por lo que Pesino podrá continuar como juez cuando cumpla 75 años, que es la edad en la que los magistrados deben cesar en sus funciones.

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¿Quién es el juez Pesino?

El magistrado integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Es uno de los jueces que firmó en abril pasado la resolución que restituyó la vigencia de los 82 artículos de la ley de reforma laboral que habían sido suspendidos por un juez del fuero.

La Sala VIII que Pesino integra le dio efecto suspensivo a la apelación que presentó el gobierno contra la medida cautelar impulsada por la CGT que había dispuesto el freno en la aplicación de 82 artículos de la reforma. Así, el magistrado restableció la vigencia de la ley que había sido suspendida por el juez Raúl Ojeda.

Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el presidente lo nombró por el término de cinco años a partir del 27 de julio de 2026.

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