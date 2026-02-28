El Grupo de los Seis celebró la aprobación de la reforma laboral: "Inicia una etapa de diálogo entre trabajadores y empleadores"

Después de la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación , el Grupo de los Seis exaltó este sábado los puntos que califica como positivos de la nueva legislación, al mismo tiempo que planteó a la ley como un punto de partida para reconstruir acuerdos con las representaciones de los trabajadores.

La coalición empresarial está integrada por la Unión Industrial Argentina (UIA) , la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) , la Sociedad Rural Argentina (SRA) , la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Según expresaron, garantizan más de 1,5 millones de empleos formales, el 25,7% del valor agregado bruto del país, el 68,5% del total de exportaciones y el 33,6% de los ingresos fiscales.

"El Grupo de los Seis expresa su satisfacción por la aprobación de la nueva legislación laboral, que constituye un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina", señalan en el inicio del documento.

En el comunicado del Grupo, consideran que "la actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas , capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país".

En ese punto, entienden que la ley "provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes. Entendemos que este nuevo marco no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental . Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad".

20260227_CDA_107_SESION Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

"La Argentina necesita reglas que fomenten la formalización, impulsen la inversión y contribuyan a una economía más dinámica e integrada al mundo. En ese camino, el compromiso y la cooperación entre los distintos actores sociales será clave para asegurar que este nuevo marco normativo se traduzca en más empleo, más desarrollo y mayores oportunidades para todos", añadió el texto, en donde el Grupo de los Seis remarca su compromiso para "consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo".

Senado convirtió en ley la reforma laboral

Este viernes el Gobierno convirtió ley su reforma laboral en el Senado, la propuesta más trabajada por el oficialismo en extraordinarias, en la previa del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones. La jornada ocurrió con un Congreso blindado por el despliegue policial ante la movilización contra la sanción.

Los 42 respaldos al proyecto llegaron desde La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los aliados provinciales del Gobierno, que llegaron desde Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta. Todos los bloques del peronismo -que en reuniones previas se debatió abandonar el recinto antes de votar como señal de rechazo- se posicionaron en contra, registrándose 28 votos. Hubo dos abstenciones del oficialismo de Santa Cruz, que expresaron que se oponen a la reforma laboral pero la modalidad de votación los empujaba a posicionarse sobre un dictamen.