Tras anuncio de la muerte de Alí Jameini, el Gobierno pidió que el ataque a Irán contribuya a esclarecer el atentado a la AMIA

Fue a través de mensajes del canciller, Pablo Quirno, y la Jefatura de Gabinete. Rige en la Argentina alerta máxima en infraestructura crítica y en la comunidad judía.

A través de redes sociales, funcionarios del Gobierno nacional reiteraron el anuncio realizado por Donald Trump, que aseguró que el líder de Irán, Alí Jameini, fue encontrado muerto tras el ataque conjunto de EEUU e Israel a ese país. En ese marco, tanto el canciller Pablo Quirno como la Jefatura de Gabinete de la Nación apuntaron a que la noticia puede representar un aliciente para que se esclarezcan las responsabilidades del atentado a la sede de la AMIA, en 1994.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027864876492714464?s=46&partner=&hide_thread=false Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 28, 2026 El Gobierno dispuso máximas alertas en seguridad en todo el país La Oficina del Presidente lanzó un comunicado oficial que lleva la firma de Javier Milei, en el que advierte las medidas que tomará luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Allí, el Gobierno afirma que se dispuso "elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional".

“La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, señala el texto difundido en la red social X.

El refuerzo incluye mayor custodia en sedes diplomáticas extranjeras como embajadas y en distintos puntos considerados estratégicos. También apunta a reforzar los controles fronterizos.

El Gobierno dispuso además el “refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”.

Del operativo participan el Sistema de Inteligencia Nacional (SIDE), el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales.