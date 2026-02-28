SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de febrero 2026 - 00:08

Reforma laboral: cómo voto cada senador la ratificación de la ley en la Cámara alta

El oficialismo sostuvo el respaldo de sus aliados y logró aprobar el proyecto en la Cámara alta. Hubo 28 rechazos y dos abstenciones de senadores de Santa Cruz, que se despegaron de la votación negativa.

La reforma laboral obtuvo 42 votos afirmativos, frente a 28 negativos y dos abstenciones.

La reforma laboral obtuvo 42 votos afirmativos, frente a 28 negativos y dos abstenciones.

Fotos: Charly Diaz Azcue

El Senado sancionó este viernes la reforma laboral y le dio al Gobierno una victoria clave en el Congreso, al reunir 42 votos afirmativos, frente a 28 negativos y dos abstenciones. Con este resultado, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo y convertida formalmente en ley.

La votación se concretó sobre el final del período de sesiones extraordinarias y confirmó la capacidad del oficialismo para sostener el respaldo de su bloque y de los espacios aliados. El número de apoyos se mantuvo sin cambios respecto a instancias previas, lo que permitió asegurar la aprobación sin sobresaltos.

Informate más

Del lado opositor, el rechazo sumó 28 votos, mientras que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano optaron por abstenerse. Ambos integran el bloque Moveré por Santa Cruz y, si bien habían expresado cuestionamientos a la iniciativa, finalmente evitaron sumarse al voto negativo.

Tras la sanción en la Cámara alta, el Gobierno deberá completar el trámite administrativo con la promulgación y publicación en el Boletín Oficial para que la nueva normativa entre en vigencia.

Votos a favor

  • Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
  • Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
  • Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Lucía Benigna Corpacci (Justiciaa - Catamarca).
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
  • Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).
  • Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
  • Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
  • Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Mariana Juri (UCR - Mendoza).
  • Carolina Losada (UCR - Santa Fe).

Votos en contra

  • Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
  • Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
  • Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
  • Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
  • Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
  • Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
  • Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
  • Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).
  • María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
  • María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
  • María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
  • Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
  • Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
  • Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
  • María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
  • Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
  • Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
  • José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
  • Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
  • José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
  • Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
  • Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
  • Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
  • Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
  • Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Abstenciones

  • José Carambia (Moveré por Santa Cruz).
  • Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz).

