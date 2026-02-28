De cuánto es la fortuna de Charli XCX, la estrella pop del momento + Seguir en









Conocé la historia de una de las artistas que se convirtió en la más relevante actualmente dentro del género.

La era Brat la llevó a lo más alto de la música internacional. Imagen: Getty Images

Si no estuviste viviendo abajo de una piedra este último tiempo, seguro escuchaste hablar de Charli XCX. La británica se convirtió en la reina absoluta del pop actual, especialmente después de que su álbum Brat se volviera un fenómeno cultural que tiñó todo de verde manzana.

Charli supo mezclar el pop más pegadizo, con sonidos experimentales que sorprendieron a los oyentes. Pasó de ser una artista de culto, a estar en boca de todos, colaborando con figuras como Lorde y marcando la agenda de la música global. Hoy por hoy, es la "it girl" definitiva y todo lo que toca lo convierte en oro (o en un hit viral de TikTok).

Charli XCX Con su álbum Brat pasó de ser una artista de culto a mundialmente conocida. Imagen: Álbum Fotográfico Brat La historia de Charli XCX Charlotte Emma Aitchison, más conocida como Charli XCX, empezó su camino en el mundo de la música de una forma muy particular: tocando en fiestas rave ilegales en Londres, cuando todavía era una adolescente. Desde esos inicios rebeldes, ya se notaba que no iba a ser una estrella de pop convencional. Su gran salto a la fama mundial llegó en 2012 y 2013, primero como compositora del mega éxito "I Love It" de Icona Pop y luego con su colaboración en "Fancy" junto a Iggy Azalea.

A pesar de tener hits masivos, Charli siempre prefirió seguir su propio instinto artístico, volcándose al género hyperpop y trabajando codo a codo con productores innovadores. Esta búsqueda de un sonido propio la llevó a lanzar discos aclamados por la crítica, pero fue en 2024 cuando alcanzó el estatus de leyenda moderna. Su capacidad para reinventarse y colaborar con otras artistas de peso la mantiene siempre en la cima de la ola.

De cuánto es el patrimonio de Charli XCX Según los sitios especializados en las finanzas de los famosos, la fortuna de Charli XCX se estima actualmente en unos 10 millones de dólares. Este patrimonio no para de crecer gracias a las regalías de sus canciones, sus giras mundiales que agotan entradas en minutos y sus contratos publicitarios con marcas de primer nivel.

Aunque comparada con otras figuras del pop histórico la cifra puede parecer moderada, lo cierto es que Charli está en su mejor momento financiero. El éxito masivo de su era Brat y su rol como compositora de éxitos para otros artistas le aseguran un flujo de caja constante.

