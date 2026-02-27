Reforma laboral: cómo votó cada senador la ratificación de la ley en la Cámara alta

El Senado sancionó este viernes la reforma laboral y le dio al Gobierno una victoria clave en el Congreso, al reunir 42 votos afirmativos, frente a 28 negativos y dos abstenciones. Con este resultado, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo y convertida formalmente en ley.
En una jornada marcada por la tensión afuera del Congreso, el Senado convirtió en ley la reforma laboral
La votación se concretó sobre el final del período de sesiones extraordinarias y confirmó la capacidad del oficialismo para sostener el respaldo de su bloque y de los espacios aliados. El número de apoyos se mantuvo sin cambios respecto a instancias previas, lo que permitió asegurar la aprobación sin sobresaltos.
Del lado opositor, el rechazo sumó 28 votos, mientras que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano optaron por abstenerse. Ambos integran el bloque Moveré por Santa Cruz y, si bien habían expresado cuestionamientos a la iniciativa, finalmente evitaron sumarse al voto negativo.
Tras la sanción en la Cámara alta, el Gobierno deberá completar el trámite administrativo con la promulgación y publicación en el Boletín Oficial para que la nueva normativa entre en vigencia.
Votos a favor
- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Lucía Benigna Corpacci (Justiciaa - Catamarca).
- Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
- Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Mariana Juri (UCR - Mendoza).
- Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
Votos en contra
- Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
- Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
- Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
- Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).
- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
- María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
- María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
- Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
- Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
- María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
- Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
- Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
- Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
- José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
- Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
- Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
Abstenciones
- José Carambia (Moveré por Santa Cruz).
- Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz).
