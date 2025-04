Darío Nieto, candidato del PRO: "Queremos un Estado chico, ágil y eficiente, no romper todo con la motosierra"

IMG-20250416-WA0034.jpg

El exasesor de Mauricio Macri destacó también el achique del gasto público y los recortes en la estructura del Estado que permitieron, entre otras cosas, exceptuar de ABL a 100.000 jubilados y reducir impuestos a los contribuyentes, sobre las cuales consideró que "están en línea con esto de hacer un Estado más simple".

Durante la conversación, Nieto resaltó otro de los puntos clave del debate público: la autonomía porteña. En medio de discusiones sobre la coparticipación y el traspaso de competencias, adelantó que insistirá con una propuesta para implementar una “zona franca para la exportación de Economía del Conocimiento” en CABA. Esa iniciativa requerirá de la autorización de la Nación. Al respecto, sobre sus colegas de banca de LLA dijo: "Veremos si me acompañan. Hasta ahora no sucedió".

Respecto al ordenamiento de las cuentas públicas, la gestión actual culminó el 2024 con un nuevo superávit y el tercero con déficit cero. Sin embargo, Nieto reconoció que también aumentó el desempleo, la pobreza y las personas en situación de calle, una problemática que relacionó a las “políticas macroeconómicas necesarias” impulsadas por Javier Milei sobre las que, según dijo, la administración porteña "está trabajando" para subsanar.

Por último, el jefe del bloque PRO pronosticó una buena performance del oficialismo en las elecciones legislativas. “Soy optimista. Creo que los porteños nos van a seguir acompañando”, afirmó.

Periodista: ¿Cómo se están preparando para las elecciones?

Darío Nieto: Una campaña movida. Mucho candidato y mucho fuego artificial. Es una campaña muy importante, pero es una lástima que nadie presente propuestas. Escuchamos a muchos candidatos como si fueran candidatos a jefe de Gobierno. Sin embargo, los únicos que presenta propuestas somos nosotros. Yo trabajo sobre las propuestas tecnológicas. Tengo una fascinación por el mundo tech y con la modernización y transformación del Estado. Soy medio nerd en ese sentido. A mí me gusta así crackear el Estado con tecnología para hacer un mejor servicio para el ciudadano. Así que estamos trabajando en eso.

P.: La propuesta de los libertarios es aplicar la motosierra en la Ciudad, ¿Cuál es el modelo de Estado que ustedes impulsan?

D.N.: Nosotros proponemos un Estado ágil, flexible, dinámico, eficiente y chico. Yo lo llamó un “Estado Startup”. ¿Una motosierra para qué sirve? Para romper todo. Nosotros no queremos romper todo. Creemos que hay que mejorar cosas, eso seguro, siempre hay que avanzar. El porteño es muy exigente, y por suerte estos años de gobierno del PRO lo han puesto más exigente y está muy bien, pero no hay que romper todo. El año pasado ajustamos 8.6% el gasto público. Son $860 mil millones. También bajamos 12.000 contratos referidos a planta política. Creemos que hay que reducir el Estado, pero nunca perder la calidad del servicio. Por eso decimos que no hay que romper todo. ¿Qué sería lo que hay que romper entonces? ¿Que la Ciudad se vuelva a inundar como se inundaba antes de Mauricio Macri? ¿Que no haya más policía propia como no teníamos antes? ¿Tirar los metrobús abajo? ¿Los subtes que hoy en día funcionan? ¿Todo eso hay que romper? No, nosotros creemos que siempre hay cosas que mejorar, pero no romper. También exceptuamos de ABL a 100.000 jubilados. Además, ayer, por ejemplo, firmamos un dictamen para bajar y eliminar Ingresos Brutos a los no profesionales como gasistas, peluqueros, fotógrafos, etc.

P.: ¿Tienen los votos para aprobar los cambios en IIBB en la Legislatura?

D.N.: En principio, sí, debería aprobarse. Firmaron todos, menos el kirchnerismo. Los libertarios de Karina (Milei) y los libertarios de (Ramiro) Marra, pese a la división que hay ahí, nos acompañaron. Los radicales también. Yo soy optimista con que se apruebe. Ayer se trataron cosas importantes. Además de Ingresos Brutos, se dictaminó a favor de la baja de Impuestos a los Sellos en muchas actividades comerciales y un cambio para que 71 trámites tengan costo cero, para que la gente no tenga que pagar. Hay cosas muy buenas que tienen que están en línea con esto de hacer un Estado más simple, más flexible y con menos regulación.

dario nieto caba.jpg Dario Nieto, legislador porteño.

P.: En el último año se registró un nuevo superávit en las cuentas públicas porteñas, pero también aumentó 50% el desempleo en la Ciudad. ¿Es por el impacto de la crisis nacional o hay fallas en la gestión local?

D.N.: En general los problemas económicos son problemas o soluciones del Poder Ejecutivo Nacional. Eso creo que no hay mucha duda. ¿De quién depende, por ejemplo, la inflación en el país? Del Gobierno nacional. Después del desastre que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa, Javier Milei tuvo que aplicar políticas macroeconómicas necesarias que, lamentablemente, trajeron consecuencias recesivas. En la Ciudad tenemos el nivel de pobreza más alto de la historia, con más de 30 puntos. Hay 10.000 personas por día que entran de la Provincia de Buenos Aires a cartonear o a revolver basura. Tenemos 4.500 personas en situación de calle. Quiero ser claro con esto: nadie quiere vivir en esa condición porque la calle no es lugar para dormir, ni tampoco nadie quiere revolver la basura. No echo la culpa ahí. Lo que digo es que tenemos un problema.

P.: ¿Y cómo se resuelve?

D.N.: Lo que pasa es que en el Conurbano tenemos un drama porque, claramente, la gestión de CABA comparada con la de la Provincia es muy diferente y nos separa solo la General Paz. Entonces son problemas compartidos. A eso hay que sumarle que acá tenemos el mejor sistema de salud de la Argentina. ¿Cuántas historias escuchamos de gente que se viene a atender a la Ciudad? Tenemos el mejor sistema educativo de la Argentina, con inglés desde primer grado, programación, robótica, inteligencia artificial. Tenemos eso y también problemas compartidos. Obviamente que las repercusiones del contexto nacional nos influyen, pero estamos trabajando en eso.

P.: El Ejecutivo continúa con el reclamo a Nación por la autonomía. A las demandas por la coparticipación se sumaron el pedido de traspaso del Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Retiro y la Inspección General de Justicia ¿Va a seguir dando esa discusión en la Legislatura?

D.N.: Sí. Obvio. Además, tengo una propuesta propia en términos de autonomía para que en la Ciudad haya una zona franca para la exportación de Economía del Conocimiento. Básicamente, es que haya un lugar donde las industrias “tech” que exporten, es decir, aquellas que ingresan dólares, que ayudan a la estabilidad cambiaria y que generan empleo, no paguen impuestos. Para eso necesito que el Gobierno nacional me autorice. Veremos si los legisladores de La Libertad Avanza están de acuerdo conmigo para que el Gobierno nacional nos dé eso. Hasta ahora no sucedió, pero seguiremos machacando con esos temas.

P.: En cuanto a los avances tecnológicos, a principio de año se generó polémica, incluso con el propio presidente Javier Milei, por un comentario suyo sobre la necesidad de debatir una renta universal a raíz del impacto de la Inteligencia Artificial en el desempleo, ¿Será una propuesta de campaña?

D.N.: No es una propuesta ni un proyecto de campaña. Es una discusión que se da en el mundo. De hecho, el que la plantea principalmente es Elon Musk, que claramente no es un comunista, y Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, la principal IA del mundo. Ellos dicen que en la IA avanza a pasos tan grandes que va a haber una superproducción de riqueza en unos años y va a haber gente desempleada. Hay que ver cómo avanza y cómo se logra juntar esos mundos. No desde el Estado, claramente. No es darle u$s1.000 a cada persona en la Ciudad. No estoy yendo a eso. Lo que hay que discutir es qué va a pasar con la superproducción de riqueza y con una masa laboral desempleada. Todo el mundo tecnológico se lo plantea. Creo que sería muy reduccionista, o muy en términos argentinos, reducir todo a darle 50 pesos cada uno. Acá los expertos son los privados. Yo trato de ser solamente una especie de puente entre el mundo privado, que sabe lo que necesita, y el Estado, para que hagamos leyes o políticas públicas que beneficien justamente al privado. Esos temas me interesan. Siento que el mundo va por el camino del blockchain, de cripto, del gaming, de la Inteligencia Artificial y la web 3. Creo que el mundo va por ahí y que nadie en la política lo entiende.

P.: ¿Cómo ve al PRO en mayo?

D.N.: Soy optimista. Creo que los porteños nos van a seguir acompañando para continuar transformando la Ciudad como lo venimos haciendo hace ya bastante tiempo, desde Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta) y Jorge. Creemos que hemos hecho grandes transformaciones. Antes que llegue el PRO, se inundaba Juan B. Justo, La Boca, Barraca cada vez que llovía. No había policía en la ciudad, era medio un desborde todo. No había metrobús y la línea H no estaba terminada. Discutíamos si las escuelas tenían calefacción o no en vez de la calidad de la educación. Lo mismo en Salud. El PRO ha transformado la Ciudad de Buenos Aires y queremos seguir transformándola, por ejemplo, con la línea F, el nuevo anillo de la Pampa. Levantamos manteros en Avenida Avellaneda. Todo lo que es orden se laburó mucho y hoy no hay piquetes. Por eso necesitamos que los vecinos nos acompañen y que entiendan que es una elección legislativa en la cual tenemos que elegir legisladores que en serio quieran a la Ciudad de Buenos Aires y no que defiendan su interés partidario.