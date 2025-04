Jorge Macri impulsa baja de impuestos en la Legislatura y suma apoyos opositores

Paola Michielotto, presidenta de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera y Política Tributaria, junto a la vicepresidenta Claudia Neira (UP).

COMISION PRESUPUESTO CIUDAD.jpg

Por un lado, el candidato que integra la boleta encabezada por Silvia Lospennato, explicó los cambios en Ingresos Brutos. "Vamos a remediar una injusticia, de alguna manera. Creo que era injusto que los profesionales estén exentos y los no profesionales no", consideró y remarcó que con los proyectos que se tratarán en el recinto "las dos primeras categorías de no profesionales quedan exentos en un 100% y las cinco siguientes quedan exentos en un 75%".