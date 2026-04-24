El Gobierno aceleró las designaciones judiciales y envió 30 nuevos pliegos al Senado

Corresponden a distintos fueros y jurisdicciones. También se pidió la continuidad de cinco magistrados.

El Gobierno avanzó con una nueva tanda de nombramientos para cubrir vacantes en la Justicia y remitió al Senado 30 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos correspondientes a distintos fueros y jurisdicciones del país. La iniciativa también incluyó pedidos de continuidad por cinco años para magistrados que alcanzaron la edad jubilatoria.

La nómina abarcó cargos en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero . Con este envío, el Gobierno profundizó su estrategia de completar estructuras judiciales en todo el territorio nacional.

Entre los postulantes se destacaron nombres para juzgados nacionales en lo criminal y correccional, como Fernando Carlos Damián Pascual para el Juzgado N° 41 y Javier Rodrigo Pereyra para el N° 3. En el ámbito civil, aparecieron candidaturas como Florencia Inés Córdoba para el Juzgado de Primera Instancia N° 66 y Lucila Califano para el N° 9.

El listado también incluyó propuestas para tribunales orales, entre ellas la de Bernardo María Rodríguez Palma para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín .

En cuanto a cámaras de apelaciones, sobresalieron las postulaciones de Alicia Isabel Braghini para la Cámara Federal de la Seguridad Social y de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Además, se incorporaron cargos vinculados al Ministerio Público, con nombres como Germán Luis Artola para la Defensoría Oficial Adjunta en lo Criminal y Correccional y Pedro Mariano Rebollo para la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. También se contemplaron defensores de víctimas en provincias, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.

El proceso en el Senado

El ingreso de los pliegos marcó el inicio del procedimiento parlamentario. Las comisiones del Senado deberán evaluar los antecedentes de cada candidato antes de avanzar hacia una eventual aprobación en el recinto.

El mecanismo incluye instancias de consulta a organismos judiciales y la posibilidad de que se presenten objeciones por parte de la sociedad civil.

Este proceso resulta clave para definir el futuro de las designaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.

La polémica por el caso de Víctor Arturo Pesino

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la inclusión del pliego de Víctor Arturo Pesino, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su postulación llegó horas después de que firmara, junto a la jueza María Dora González, una resolución que dejó sin efecto una medida cautelar que suspendía parte de la ley de Reforma Laboral.

Desde el punto de vista práctico, la decisión judicial permitió que los artículos cuestionados recuperaran vigencia en esta etapa del proceso. En términos políticos, representó un respaldo para la Casa Rosada.

Empresarios Justicia Ministerio Público Fiscal Procurador.jpg Pesino también es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Gentileza: Depositphotos

Sin embargo, la cercanía temporal entre el fallo y el envío del pliego generó cuestionamientos en sectores de la oposición, que consideraron que el Ministerio de Justicia debió actuar con mayor prudencia y dejar pasar más tiempo entre ambos hechos.

Más de 80 pliegos en trámite para la Justicia

Estos nuevos expedientes se sumaron a más de 80 pliegos que ya se encontraban en tratamiento en la Cámara alta, impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de cubrir vacantes en distintos fueros.

Entre los casos que despertaron atención se encontraron pedidos de continuidad como el de Carlos “Coco” Mahíques, padre del ministro, y la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosatti, para un tribunal en Santa Fe.

También se destacó la candidatura de Ana María Juan para el Juzgado Federal de Hurlingham, quien es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA.

En este contexto, el avance del Gobierno en materia de designaciones judiciales volvió a colocar el foco en los equilibrios entre el Poder Ejecutivo, el Senado y el sistema de Justicia, en medio de tensiones políticas y debates sobre transparencia e independencia.