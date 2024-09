El Presupuesto detona interna en el PRO libertario y fractura a la UCR

Se fractura el bloque de la UCR tras la suspensión de cuatro diputados que votaron a favor del veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria. Ganancia para la Casa Rosada que suma votos aunque todavía no cuenta con mayoría para aprobar el Presupuesto . La ley de leyes depende más de los gobernadores que de los bloques en el Congreso.

En un tenso encuentro, los mandatarios provinciales mandaron ayer a Luis Caputo a rehacer el anexo de obra pública . No solo no figuraban las partidas para las obras ya transferidas por Nación sino que había errores groseros de confección. "Había obras que correspondían a Chaco pero figuraban en otra provincia, mas allá de la falta de fondos", relató a Ámbito uno de los participantes del zoom con el jefe de gabinete, Guillermo Francos y con el Ministro de Economía.

En paralelo, y en la misma jornada, cuando aun no habían transcurrido ni 24 horas de la presentación de Milei en Diputados, Patricia Bullrich cruzó al secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Omar de Marchi, luego de que este asegurara que Mendoza "es la provincia más insegura de la Argentina". De Marchi es el jefe político del PRO en Mendoza y un adversario de Luis Petri, otro radical libertario, en la carrera por la gobernación.

Un funcionario debe manejarse con los datos concretos del Ministerio de Seguridad de la Nación y no por sus pasiones políticas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2024

"Un funcionario debe manejarse con los datos concretos del Ministerio de Seguridad de la Nación y no por sus pasiones políticas", fue el posteo de Bullrich en su cuenta de X donde expone estadísticas sobre seguridad de cada provincia. "Debe manejarse con los datos del Ministerio de Seguridad y no por sus pasiones políticas", se quejó en relación a De Marchi.

Fuego amigo de Patricia Bullrich

La ofensiva tuitera de Bullrich se da luego de que De Marchi publicara: "Mendoza, la provincia más insegura de la Argentina". "Los problemas estructurales por la falta de gestión y de equipo en la provincia, surgen inevitablemente", publicó, y agregó: "No se puede tapar el sol con las manos. A pesar de la escandalosa pauta, la realidad se impone". El mensaje estaba dirigido contra Alfredo Cornejo gobernador de Mendoza y verdugo de De Marchi en las últimas elecciones. Al posteo de Bullrich le siguió una dura respuesta de Gabriel Pradines, presidente del PRO de Mendoza quien salió a ratificar las cifras sobre inseguridad en su provincia publicadas por De Marchi.

En Mendoza, ese 1,7 implica 34 homicidios, y de agosto a hoy hemos tenido 11 homicidios. Por lo tanto, la tasa asciende a 2,25.

Los datos son alarmantes: en 40 días, la tasa de asesinatos se duplicó respecto al primer semestre. Una ministra nacional debería contar con… — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) September 16, 2024



Los datos son alarmantes: en 40 días, la tasa de asesinatos se duplicó respecto al primer semestre. Una ministra nacional debería contar con… https://t.co/FOTT4blGIC pic.twitter.com/MVQu1nOw6R — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) September 16, 2024

Pero Bullrich y Cornejo se metieron también en la interna de la UCR por la suspensión de parte de la Convención Nacional, de 4 diputados que acompañaron el veto de Milei a la movilidad jubilatoria, algunos de los cuales fueron acercados por la Ministra de Seguridad a la Casa Rosada. Pero además de Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, hay más diputados UCR cuestionados por las autoridades partidarias que también deberían enfrentar al Tribunal de Ética para ser investigados: la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, ausentes durante la votación del veto.

¡Palabras justas! Las ideas no se matan, ni se suspenden. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2024

La suspensión de los diputados radicales fue criticada por Bullrich pero también por figuras de la UCR como Cornejo y el jefe de la bancada radical en Diputados, Rodrigo De Loredo. "La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción", fue la queja del gobernador de Mendoza.

Mientras Bullrich y los radicales exponen la interna a cielo abierto en medio del debate por el Presupuesto 2025, los cuatro diputados suspendidos irán esta noche a Olivos al asado que les ofrecerá Milei en honor a los "87 héroes de la patria" que impidieron un aumento para los jubilados.