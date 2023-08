VOTO ELECTRÓNICO.jpg La máquina no conserva el registro sobre los votos: la información debe quedar impresa en la boleta y almacenada en un chip que contiene la boleta. NA

Elecciones 2023: ¿se puede impugnar el voto electrónico?

El voto impugnado ocurre cuando las autoridades de mesa consideran que el votante no es titular del Documento Nacional de Identidad (DNI). En este caso, el presidente de mesa por alguna razón no identifica claramente al elector, entonces le permite votar pero no se suma al resto de los sufragios que se contabilizan.