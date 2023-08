Elecciones 2023: cómo pagar la multa por no votar

Este domingo 13 de agosto, se están llevando a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país. Sí bien, el voto en Argentina es obligatorio, hay quienes deciden no hacer uso de este derecho. De esta manera, quienes no lo hagan y no tengan una justificación válida, deberán someterse a multas económicas y administrativas establecidas por la Justicia Electoral.