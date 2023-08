Elecciones 2023: qué es y cuándo comienza el escrutinio definitivo

Cuál es la diferencia con el provisorio

Las diferencias entre los resultados que arroja el escrutinio provisorio y el definitivo son muy pequeñas. En general, los resultados finales entre uno y otro no cambian.

El provisorio se hace con los telegramas que envía el día de la elección la autoridad de mesa al Correo, y que la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior los publica. El escrutinio definitivo lo hace la Justicia Electoral con las actas de cada mesa.

En esa instancia los resultados nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar. Además, el provisorio no tiene validez legal y no sirve para proclamar a los representantes electos, sino para informar a la ciudadanía.

