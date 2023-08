Qué pasará con el dólar blue el lunes: incertidumbre y hermetismo

Por su parte, Gustavo Neffa, director de Research for Traders dijo que para mañana se espera que el "S&P Merval en pesos suba por efecto tipo de cambio", no así en moneda extranjera. "Coincido con bonos hard dollar a la baja y dólar up", dijo.

A su turno, Christian Buteler, analista financiero, confirmó que habrá que esperar para saber cómo reaccionará la city: "Milei no solamente fue el más votado sino que fue la fuerza más votada. Repito, este escenario no estaba en los precios. Mañana habla el mercado".

El Gobierno prepara operativos para contener el dólar

El Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, anticipó que el Gobierno prepara diversos operativos con el fin de contener los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las PASO.

Cabe resaltar que desde Hacienda dijeron que durante el fin de semana estuvieron trabajando con el equipo económico para que los mercados "no influyan en la vida cotidiana de la gente".

Las investigaciones del caso están a cargo de Economía, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El sábado hubo reuniones en las que se trabajó sobre el tema y se terminaron de preparar las denuncias y la estrategia para la semana que viene, que incluirá allanamientos y pedidos para que los involucrados no puedan salir del país.

Las autoridades no dudan de que se trata de maniobras especulativas con intención de hacer subir el precio de las cotizaciones.

Muchos de los denunciados son personas que compran millones de dólares a través del mercado bursátil, pero sin contar con la capacidad financiera para hacerlo.

Algunos de los casos denunciados son incluso monotributistas de la menor escala. El viernes algunos de los involucrados y empresas vinculadas con ellos ya tuvieron allanamientos. Y el lunes continuarán los operativos para desmontar estas organizaciones.

Se detectaron compras por montos superiores a los u$s10 millones por parte de individuos que prácticamente no declaran ingresos ni patrimonio.