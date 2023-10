Elecciones 2023, en vivo: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Elecciones 2023: cómo pagar la multa por no votar

Faltan pocos días para la realización de las elecciones generales en todo el país y, si bien el voto en Argentina es obligatorio, hay quienes decidieron no hacer uso de este derecho. De esta manera, quienes no asistan y no tengan una justificación válida deberán someterse a multas económicas y administrativas establecidas por la Justicia Electoral.

Una vez pasado el plazo de los 60 días para presentar la justificación ante la Justicia Electoral, la multa quedará en el Registro de Infractores. Los precios aumentan de la siguiente manera, dependiendo si existen infracciones previas:

Sin infracciones previas sin regularizar: $50.

Con 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Con 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Con 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

