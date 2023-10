Elecciones 2023, en vivo: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Sergio Massa: "Voy a meter en cana a los que juegan con el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección"

En un encuentro con dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa precisó las acciones que está llevando a cabo el Gobierno nacional para estabilizar la economía monetaria e identificar a los actores que intervienen en el valor del dólar blue. "Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", dijo.

En su conferencia, apuntó: "de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro quiénes son esos 4 ó 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana".

