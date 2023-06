Elecciones 2023 EN VIVO: ya votó Capitanich en Chaco y habló del caso Cecilia

Live Blog Post

Ya votó Jorge Capitanich

A las 8 de la mañana, el Gobernador de Chaco Jorge Capitanich emitió su voto y brindó una conferencia de prensa.

"Quiero decirles que hoy tenemos un muy buen tiempo en toda la provincia, los electores pueden expresarse libremente en PASO", "nosotros tenemos más de 3000 mesas habilitadas en distintos distritos educativos, estamos en un día pleno de participación democrática".

Sobre el caso Cecilia: "estamos en veda electoral, no tengo la más mínima intención de opinar sobre nada que no sean las elecciones", "en las provincias existen 5000 organizaciones sociales que generan 30.000 empleos y existe fiscalización del estado", "El hecho policial es repudiable", "no se puede transformar en un hecho político", "desde el dolor acepto todo", "es necesario diferenciar el dolor de un hecho gravísimo respecto a una cuestión que tiene que ver con lo institucional", "el poder judicial en Chaco es autónomo e independiente".