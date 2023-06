Gerardo Morales: "¿Para qué quiere Bullrich hacer alianza con Milei, para privatizar la educación pública?"

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional no se bajó oficialmente aún de la carrera presidencial y sostuvo que "el radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Lilita Carrió, del peronismo y del larretismo dentro del PRO . Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores". " Estamos muy lejos de Milei, hay que tener cuidado con eso ”, añadió.

Posteriormente, se refirió a las expresiones de Patricia Bullrich sobre un posible acercamiento con el referente de La Libertad Avanza: "¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?". "¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación", consideró.