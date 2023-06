El PJ bonaerense recrudece su interna con el espacio de Scioli: "Las reglas de juego no son capricho de nadie"

En ese sentido, reprocha que "cabe aclarar que las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie. Se trata de propuestas realizadas por los partidos al momento de integrar y formar el frente. Es una construcción colectiva. No es potestad de los precandidatos modificarlas según su parecer y conveniencia".

Desde el sector integrado por el sciolismo, la precandidata a gobernadora bonaerense Victoria Tolosa Paz y dirigentes cercanos al presidente Alberto Fernández objetan que en la categoría concejales el primer postulante de la lista que pierda en las PASO se incorpore a la nómina definitiva en el puesto 7, detrás de los primeros 6 candidatos de la lista ganadora, cuando en la categoría diputados nacionales el primer nombre de la minoría se integrará en el puesto 4, tras 3 nombres de la mayoría.

La propia Tolosa Paz se refirió a este tema en declaraciones radiales, en las que exigió que en la competencia interna por "los cargos provinciales y locales" se apliquen "los mismos pisos y la misma distribución histórica para las minorías" que en los cargos nacionales, "pero nos encontramos -señaló- que en la Junta Provincial (de UxP) hay un artículo que reza que empiezan a repartirse los concejales desde el séptimo lugar".

"Entiendo que esto fue una confusión", agregó la funcionaria, y aseguró que su espacio está trabajando "para que de acá al 19 de junio esto no ocurra, porque se estaría violando el principio constitucional de representación de las minorías de nuestra Constitución".

La publicación se da además luego de que el mismo PJ bonaerense emita un comunicado con críticas hacia Alberto Fernández y Daniel Scioli por encabezar a un "sector que expresó que de llevarse adelante la propuesta rechazada recurriría al Partido (poder) Judicial, haciéndolo trascender también por intermedio de periodistas y medios de comunicación".

Esos dichos fueron ratificados por Cristina Kirchner, en su último discurso en Río Gallegos. "Con todo lo que ha pasado y me ha pasado", se extendió, "hay algunos que no pusieron tanto empeño en que se investigue y sí han puesto empeño en ir al partido judicial", dijo la vicepresidenta.

Por su parte, Aníbal Fernández, uno de los dirigentes apuntados por el kirchnerismo, declaró en una reunión de ministros de Seguridad del Mercosur que “los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”.