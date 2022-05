Cerruti sobre la interna: "Si seguimos con esta dinámica, en 2023 va a terminar gobernando la derecha"

Al ser consultada sobre la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto para subir las retenciones al trigo, la funcionaria dijo que no sabe "si en este momento del mundo y de Argentina lo que hay que dar son peleas". "Lo que hay que dar son soluciones", añadió.

"En 2018 no fue una elección nuestra mandar el proyecto de aborto al Congreso, fue de Macri para tapar la cuestión económica. Pero fue derrota y las derrotas pesan", argumentó.

En la misma línea, sostuvo que "las derrotas siempre pesan, a nos ser que creas mas en la épica que en transformar la realidad". "¿Estamos construyendo un espacio simbólico o estamos gobernando?", cuestionó.

Cerruti reiteró que "no están los votos en el Congreso" para aprobar una suba de las retenciones, ya que la oposición de Juntos por el Cambio anticipó su rechazo y en ese sentido subrayó que la decisión del Gobierno es no dar una "discusión que no lleve a ningún lado porque sabemos que no va salir, eso estamos planteando".

Asimismo, hacia adelante, planteó que un objetivo es que el "crecimiento del empleo se distribuya mejor" y se haga "sin los gritos y las peleas que algunos están reclamando" y así se verá que "hicimos un transformación en la Argentina de la cual se va a hablar en los próximos años".