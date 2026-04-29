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Con la igualdad en el marcador, la serie quedó abierta. La revancha se disputará el próximo martes 5 de mayo en Londres y definirá al primer finalista de la competencia. Julián Álvarez salió lesionado.

Champions League: Atlético Madrid y Arsenal empataron 1-1 por la ida de semifinales.

En una serie pareja de Champions League, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1 a 1 en el estadio Riyadh Air Metropolitano por la ida de las semifinales. Con este resultado, la llave quedó abierta y se definirá en Londres.

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La revancha se disputará el próximo martes 5 de mayo desde las 16 (hora Argentina) en el en el Emirates Stadium de Londres. Viktor Gyökeres abrió la cuenta de penal, y por la misma vía igualó Julián Álvarez.

De esta manera, el ganador del partido de vuelta definirá el título en Budapest ante el vencedor de PSG y Bayern Munich. Por el momento, el equipo parisino lleva la ventaja tras imponerse 5-4 contra los alemanes.

Por otra parte, el delantero de la selección argentina encendió las alarmas tras pedir el cambio por un golpe en su tobillo durante el segundo tiempo y se someterá a estudios.

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron en la ida Embed - JULIÁN METIÓ UN PENAL PESADO Y LA IDA QUEDÓ SIN VENTAJAS | Atl. Madrid 1-1 Arsenal | RESUMEN

Con el pase a la final en juego, ambos equipos llegaban con argumentos para poner un pie en la final de la competición. El conjunto dirigido por Diego Simeone venía de dar un golpe fuerte al eliminar a Barcelona en una serie vibrante, mientras que el Arsenal dejó atrás al Sporting de Lisboa por la mínima. Los dirigidos por Michael Arteta abrieron el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un penal convertido por Viktor Gyökeres. No obstante, el Atleti fue superior durante el segundo tiempo y aprovechó una mano de Ben White en el área para que Julián Alvarez anote el 1-1, también de penal, tras la convalidación del VAR. Sobre el final, el árbitro sancionó un nuevo penal para el conjunto visitante, pero luego fue revisado en el VAR y anuló la acción. La revancha de la próxima semana definirá al primer finalista de la Champions League, con rumbo a la definición del 30 de mayo próximo en Hungría.