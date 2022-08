Se recrudece la interna en JxC: en Ciudad acusan a Bullrich de ser "funcional al kirchnerismo".

Luego de los incidentes de la jornada del sábado en Juncal y Uruguay, y sus inmediaciones, Bullrich cuestionó las decisiones tomadas por Horacio Rodríguez Larreta y, en diálogo con Clarín, disparó: “Nuestra coalición tiene que mostrar la personalidad de que puede gobernar. Que estamos en condiciones de mantener el espacio y el orden público”.

“Es un desafío muy importante y mi objetivo, dentro de una serie de cambios, es demostrar que no te van a doblegar”, intentó diferenciarse del alcalde porteño, la exministra de Seguridad.

Felipe Miguel salió al cruce de esas declaraciones, y las calificó como "una enorme irresponsabilidad”. “Es un momento en que Argentina necesita, justamente frente a todos estos embates, frente a una situación tan particular como la que estamos atravesando, que la oposición esté unida”, argumentó.

“Juntos por el Cambio tiene que estar unido y estas declaraciones, que son con un interés personal, priorizando los intereses personales por sobre los intereses de la república, le hacen muy mal la Argentina”, remarcó el funcionario larretista.

"Lo que te están poniendo en duda no es el problema de una valla, es lo simbólico: es dónde está el Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. No podés entregar ese orden. Recién por la tele veo que estaba la militancia haciendo el cordón y decidiendo cuándo cortaban la calle y cuándo no", criticó Bullrich, en una crítica a Marcelo D'Alessandro.

El ministro de Seguridad porteño no dudó en responder: "Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Como se vio durante todo el día de ayer [por este sábado] actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes”.

“La actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas", afirmó el ministro a cargo del operativo policial, en sintonía con Felipe Miguel.

Otra integrante de la coalición opositora que se expresó en esa misma dirección fue Soledad Acuña. La ministra de Educación porteña enfatizó: “Es un momento bisagra para la Argentina y como oposición es prioritario mantenernos unidos, no serles funcionales al kirchnerismo. El Gobierno de la Ciudad y la Policía actuaron con firmeza, con determinación y con profesionalismo”.

“Casi todos los que formamos parte de JXC estuvimos presentes en la conferencia de prensa de la noche. No es momento de buscar diferencias ni especular electoralmente”, dijo.