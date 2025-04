Elecciones en Ciudad: cómo será el debate de los 17 candidatos a legisladores porteños

resumen debate caba.jpg

La estructura de "La Ciudad Debate 2025" se plantea con una apertura, una presentación, el debate temático y un cierre. El inicio estará a cargo de la dupla de periodistas moderadores, aún a definir por las autoridades del canal, la cual deberá realizar la introducción y explicarle al público y a los postulantes cómo será la dinámica del debate.

Luego se dará paso a la presentación, donde cada candidato y candidata tendrá un minuto para darse a conocer ante los televidentes y eventuales votantes porteños. Allí deberán cumplir como única regla no referirse de manera directa a sus competidores.

El bloque más jugoso de la cita será el denominado "Debate temático", donde los candidatos tendrán un tiempo máximo de dos minutos para exponer las iniciativas con las que aspirarán a conquistar al electorado. En ese plazo no podrán ser interrumpidos por otros participantes.

Luego, cada candidato recibirá tres preguntas consecutivas de distintos contrincantes. A partir de ese momento, contará con hasta dos minutos para elaborar todas las respuestas, en bloque.

Para finalizar el debate, cada uno de los 17 cabeza de listas de las agrupaciones que se presentarán en las elecciones contará con un minuto y medio para realizar una exposición de cierre. En total, el debate tendrá una duración de dos horas. El orden de las exposiciones como la ronda de preguntas a las que se enfrentarán cada postulante será establecido en un sorteo que se llevará a cabo este jueves.

orden de exposición.jpg

En caso que alguno de los candidatos no se presente al debate, el atril quedará vacío en un lugar visible con el nombre del ausente y la agrupación política a la que pertenece. En cuanto al orden de presentación y el cierre del debate, "no serán alterados" por lo que "se procederá a continuar con el siguiente participante de conformidad con lo sorteado", según indica el manual oficial difundido esta tarde. Además, el partido del candidato que no participe del debate será sancionado con una multa equivalente a diez mil (10.000) Unidades Fijas.

Uno por uno, los candidatos que competirán en la Ciudad

Silvia Lospennato - Buenos Aires Primero

Leandro Santoro - Es Ahora Buenos Aires

Manuel Adorni - La Libertad Avanza

Lucille "Lula" Levy – Evolución

Horacio Rodríguez Larreta - Volvamos Buenos Aires

Vanina Biasi - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Paula Oliveto - Coalición Cívica – ARI

Ricardo Caruso Lombardi - Movimiento de Integración y Desarrollo

María Eva Koutsovitis - Confluencia - Por la igualdad y la Soberanía

Mila Zurbriggen Schaller - El Movimiento

César Biondini - Frente Patriota Federal

Federico Winokur - La izquierda en la Ciudad

Marcelo Peretta - Movimiento Plural

Alejandro Kim - Principios y Valores

Juan Manuel Abal Medina - Seamos Libres

Ramiro Marra - Unión del Centro Democrático

Yamil Santoro - Unión Porteña Libertaria

MANUAL DE ESTILO - LA CIUDAD DEBATE 2025.pdf

Elecciones 2025: cuándo se vota en la Ciudad de Buenos Aires

Los comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en una fecha distinta a las elecciones legislativas nacionales, que están programadas para el domingo 26 de octubre. Esto se debe a que el gobierno porteño decidió desdoblar las votaciones de este 2025.

El 27 de diciembre, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la separación de las elecciones legislativas en CABA respecto a las nacionales. Inicialmente, se había fijado la fecha del 6 de julio, pero finalmente se resolvió que la renovación parcial de 30 bancas en la Legislatura porteña se llevará a cabo el domingo 18 de mayo.

Paralelamente, lograron suspender las PASO locales, medida que, según Jorge Macri, "implica un ahorro de $20.000 millones". En cuanto a la decisión de desdoblar las elecciones municipales de las nacionales, Macri argumentó que el objetivo es que "los porteños tengan la posibilidad real de discutir los temas y prioridades de la ciudad".

Por otra paret, las elecciones mantendrán el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), implementado en los últimos comicios locales. Según resolvió el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema electrónico será utilizado nuevamente para la emisión del voto, el escrutinio de mesa y la transmisión de resultados provisorios.