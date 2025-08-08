Elecciones 2025: comenzó oficialmente la campaña en la provincia de Buenos Aires

Están habilitadas 14.376.592 de personas para votar. Se presentan nueve fuerzas políticas en total.

Comienza oficialmente la campaña para las elecciones en Buenos Aires.

Inició oficialmente la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , previstas para el próximo 7 de septiembre , en las que se definirán senadores, diputados, concejales y consejeros escolares . El comienzo de la misma tiene lugar desde este viernes .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el padrón definitivo aprobado por la Junta Electoral provincial , estarán habilitadas para votar 14.376.592 personas , entre ciudadanos bonaerenses y residentes extranjeros, distribuidos en 38.788 mesas .

En esta elección estarán en disputa 69 bancas en la Legislatura bonaerense : 46 correspondientes a la Cámara de Diputados y 23 al Senado . Además, en los 135 municipios se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares .

Las personas migrantes con residencia en la provincia podrán emitir su voto únicamente para cargos provinciales y municipales , sin participar en la elección de legisladores nacionales prevista para el 26 de octubre .

Un total de nueve frentes electorales fueron autorizados para competir en los comicios: Fuerza Patria , La Libertad Avanza , Somos Buenos Aires , FIT-U , Avanza Libertad , Es con vos, es con nosotros , Nuevos Aires , Potencia y Unión y Libertad .

El territorio bonaerense se divide en ocho secciones electorales, que determinan si en cada comicio se eligen diputados o senadores provinciales, bajo un esquema rotativo que renueva la mitad de las bancas cada dos años.

En las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava se votará por diputados provinciales; mientras que en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima se elegirán senadores.

El peso electoral de cada sección

La Primera Sección, que abarca 23 distritos del conurbano norte y oeste, concentra 5.131.861 electores y definirá 8 bancas senatoriales, siendo la de mayor relevancia en términos de peso electoral.

Le sigue la Tercera Sección, que reúne 5.101.177 votantes del sur del Gran Buenos Aires y renovará 18 escaños en Diputados. En tercer lugar se ubica la Quinta Sección, con 1.336.787 electores que elegirán 5 senadores.

Las demás secciones son: