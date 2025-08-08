"Kirchnerismo nunca más": La Libertad Avanza sacó su primer spot de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El partido del presidente Javier Milei lanzó oficialmente su campaña electoral. Los comicios legislativos se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre.

La Libertad Avanza publicó este viernes su primer spot oficial de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , que se realizarán el próximo 7 de septiembre . Bajo el lema "kirchnerismo nunca más" , el partido libertario comenzó su campaña electoral .

El video narra críticas a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández , aunque también apunta contra Sergio Massa y Axel Kicillof . La voz en off va acompañada de imágenes de estos periodos.

También se visualizan varias imágenes de Javier Milei, confirmando la centralidad que ocupa en la estrategia comunicacional del espacio, al incluir sus intervenciones más destacadas y los lemas que identifican a la fuerza.

En el video, el presidente figura en distintas escenas junto a simpatizantes y militantes , mientras suenan consignas emblemáticas como “Viva la libertad carajo” .

La producción también mostró a candidatos como Maximiliano Bondarenko , comisario retirado que sorprendió como una de las incorporaciones en la Tercera Sección Electoral , y a referentes del PRO como Christian Ritondo y Diego Santilli .

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Además, en los 135 municipios bonaerenses se votará para renovar 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).

Sección por sección: qué se vota en la provincia de Buenos Aires

Un total de 14.376.592 personas, entre bonaerenses y extranjeros que residen en ese territorio, estarán habilitados para votar el próximo 7 de septiembre en 38.788 mesas, de acuerdo al padrón definitivo aprobado por la Junta Electoral provincial.

No todas las secciones irán a las urnas con el mismo motivo. En ese sentido, en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección, se votará por senadores. En tanto, en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección, se renovarán diputados provinciales.

