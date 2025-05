Elecciones porteñas, el día después: un PRO de nicho y a las órdenes del Gobierno

El tramo final de la campaña y los festejos de la misma noche del triunfo reflejaron la máxima bilardista: nadie se acuerda del segundo . El peronismo light de Leandro Santoro no fue objeto de los cantitos, ni de las denuncias, ni de las diatribas macristas o mileístas. Se descontaban esos guarismos del PJ, que termina en números similares en cada elección porteña, se vista de verde o de celeste. En cambio, para seguir con los colores, la pelea era casi exclusiva entre violetas y amarillos.

Por eso, se esperaba que la derrota del PRO en su casa matriz tuviera efectos inmediatos en la semana. La primera lectura era el garrochazo en masa de dirigentes del partido de Macri a LLA. Sin embargo, hubo una pausa. Eso no significa que los libertarios dejarán de socavar los restos del PRO. Solo se baraja cuál es la mejor estrategia de cara a lo que viene: las elecciones desdobladas de septiembre en la provincia de Buenos Aires y las nacionales de octubre . También, los próximos ensayos en provincias que desdoblaron el llamado a las urnas, con una primera escala en Misiones, el 8 de junio.

“Vamos a ir juntos”, dijo el sábado Javier Milei , dando por descontada un entendimiento en la Provincia. Esa decisión de ir hacia un acuerdo, ya no una alianza, evitará una sangría en el PRO. En los cuarteles amarillos creen que sí se irán aquellos que ya estaban pintados de violeta, como el diputado Diego Santilli , con aspiraciones electorales dentro del espacio libertario. “Los intendentes que se iban a pasar ya se pasaron, lo que lo analizaba no lo harán si vamos a un acuerdo”, mencionaron desde el PRO

En el macrismo preparan una cumbre para junio con el objetivo de mostrar cohesión. En lo interno, servirá para motivar y contener. En lo externo, para mostrar un partido activo a pesar de la dura derrota en la Ciudad. El escenario será CABA, aunque aseguran que lo ideal sería la Provincia, pero dependerá del tipo de acuerdo con Milei y del cierre de alianzas para los comicios locales, que tiene el deadline del 9 de julio.

image.png LLA intentará repetir en otras provincias la campaña que resultó ganadora en CABA: "Votá a Milei, votando a sus candidatos".

Si bien para algunos el viaje de Macri a Europa apenas consumado el traspié descomprimió la tensión con LLA, para otros la ausencia del líder dejó a la deriva a las bases, que sin el capitán se sintieron abandonados a su suerte.

Por lo pronto, hubo expectativas en Diputados, donde esta semana naufragó una sesión que ponía en aprietos al Gobierno, con temas previsionales, vacantes en la AGN y las autoridades de la comisión investigadora $LIBRA en agenda. Allí, el bloque que conduce Cristian Ritondo, quien toma vigor de cara al acuerdo bonaerense, se mostró sin fisuras como aliado de LLA, pese a los dardos cruzados de los días anteriores.

Hubo intentos de los doce apóstoles de Patricia Bullrich, que son parte del bloque PRO de 35 diputados, por romper. Los esperaban con los brazos abiertos los “radicales con peluca” que se apartaron de la UCR y formaron el bloque Liga del Interior, conducidos por el neuquino Pablo Cervi. “Es el Gobierno el que tiene que decidir si rompe al PRO”, mencionaban el martes en ese espacio, en la previa de la fallida sesión del miércoles.

Sin embargo, el Gobierno calmó los ánimos separatistas y la estrategia pasó a ser otra: marcar la agenda del PRO desde adentro, sin ofender a nadie que pueda desestabilizar el tercio que logró construir Milei y que sostiene al “club del veto”. No dejarles excusas a los amarillos para que enarbolen la necesitad de diferenciarse. La cuenta, de todos modos, no es tan lineal. Además de los doce bullrichistas, que tienen a Damián Arabia como primera guitarra, los restantes no se inmolarían por Mauricio Macri, salvo un puñado de excepciones entre la que se encuentran, por ejemplo, Silvia Lospennato o María Eugenia Vidal. Prefieren los neutrales el perfil bajo y el fino equilibrio.

Hacia el futuro, la incógnita es qué hará Mauricio Macri a su regreso. Si con el acuerdo en la provincia de Buenos Aires se refugiará o si, como le insisten dirigentes de su entorno, se involucrará en la gestión porteña de manera más activa. La otra luz de alarma que dejó la votación apunta a la administración de Jorge Macri.

Como sea, el PRO se encamina a convertirse en un partido de nicho, con una agenda similar a la de Milei en lo económico, pero sin descuidar el plano institucional, que no es solo cuestión de modales. Saben en comandos amarillos que la fórmula no seduce electoralmente, y quizás vengan tiempos aciagos en esa materia. Pero se trata, más que nada, de preservarse y tener el auto con la menor cantidad de raspones posibles por si tiene que volver a la pista en otras condiciones. El mismo dinamismo que hoy le quitó protagonismo al PRO en el futuro se lo puede volver a dar.

Ensayos e internas

Aun en la victoria, los libertarios tuvieron otra prueba irrefutable de que en LLA solo Milei tracciona los votos. Un domingo antes, las fuerzas del cielo habían caído contra los oficialismos provinciales, en contiendas en las que no se involucró el Presidente. En la Ciudad, el partido de Karina exprimió a Javier Milei. Con más intensidad cuando las encuestas mostraban que Manuel Adorni no levantaba cabeza. El Presidente fue el protagonista y la carta ganadora.

La pregunta es cómo hará LLA para llevar esa imagen a cada provincia, ya que octubre es en rigor una suma de 24 elecciones, antes que una contienda unificada. No podrá Milei participar de recorridas en cada localidad, que quedarán en manos de los candidatos territoriales, que en general son menos conocidos y de bajo potencial.

En ese sentido, el oficialismo nacional recalibró la campaña de la próxima elección desdoblada, la de Misiones, prevista para el 8 de junio. “Hartfield es Milei”, es el leit motiv ahora para las elecciones misioneras. Hartfield es el extenista y especialista financiero que encabeza la lista de LLA en Misiones. Desde ya, es una copia del “Adorni es Milei” que dio frutos en CABA, aunque la incógnita es si lo que vale en una Ciudad como Buenos Aires aplica para las provincias. ¿La nacionalización resulta en distritos alejados del puerto? Sería un hallazgo en tiempos en que los oficialismos provinciales suelen escudarse en la estrategia contraria: la localización y la defensa del terruño. Por caso, Hartfield enfrentará a un oficialismo que adoptó esa tónica provincial: el Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira, que integra dirigentes de todos los partidos, y que viene cumpliendo con la lógica de este tipo de proyectos. Es decir, colaborar con el oficialismo nacional de turno en el Congreso y concentrar el dominio del pago chico.

Desde ya, distinta es la ecuación de la provincia de Buenos Aires, donde pese al intento de Axel Kicillof por separar las fechas igual se nacionalizará el comicio, como indicaba la tesis de Cristina Kirchner. Quedó claro después del domingo pasado, con los resultados puestos que le agregaron presión al peronismo para buscar la unidad, única forma de disputar contra LLA (+PRO). El principal distrito del país es escenario de internas no solo en el PJ, sino también entre libertarios.

En la previa de CABA se habían sacado chispas entre los armadores de Karina Milei y los digitales de Santiago Caputo. Entre la tropa de Sebastián Pareja y la agrupación las Fuerzas del Cielo con base en las redes y con el Gordo Dan como principal figura. El cuestionamiento de los segundos a los primeros pasa por el “cómo”. Dicen que Pareja trae “lo peor del peronismo”, con dirigentes cuestionados en sus propios espacios. Ponen como prueba el acto de cierre de Adorni con militantes rentados. Pese a la pax firmada entre Karina y Santiago Caputo, con foto incluida, la batalla sigue en los estratos inferiores.

En el Gobierno, quienes miran esas cuitas desde afuera saben que una pelea fatal entre los dos vértices del triángulo de hierro es imposible, a menos que se quiera generar una implosión de todo lo construido hasta acá. También suponen que la victoria de Adorni le permitirá a LLA apoyarse más en Ritondo, titular del PRO bonaerense, y menos en Pareja. Así, estiman que el poder de este último se irá diluyendo naturalmente, y que serán los jirones de Juntos por el Cambio los que aporten la estructura que a los libertarios le falta vastos puntos de la provincia.