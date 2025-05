Se tensa pero no se rompe: quién es quién en el bloque del PRO

Tanto en Diputados como en el Senado los bloques del PRO tiene legisladores que se referencian en Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta . Todos ellos se encuentran enfrentados entre sí desde las elecciones del 2023 y los comicios porteños no hicieron más que reavivar esas peleas . Aun así, en ambas Cámaras los legisladores permanecieron unidos .

En pocas palabras, no los une el amor sino el espanto. Pero sobre todo, porque en el medio resta atravesar el armado de lista para las elecciones nacionales y distritales con una enorme incertidumbre sobre cómo se llevará adelante los acuerdos electorales con el resto de los partidos.

Quién es quién en el PRO

En medio de los rumores de una eventual ruptura, las diferentes tribus del PRO empezaron a contarse las costillas mutuamente. En otras palabras, midieron fuerzas. Y las conclusiones fueron que "la unión hace la fuerza". Al menos por ahora.

Pasando en limpio, quedó a la vista que el sector que menor representación tiene dentro del bloque de 35 diputados es Larreta. Apenas el porteño Álvaro González se identifica como "larretista". Desde el desembarco de Milei en Rosada, se desmarcó del resto de sus compañeros en más de una votación. Su lugar natural parecería ser Encuentro Federal, donde se encuentra el amarillo Oscar Agost Carreño, presidente del PRO cordobés. Pero, al porteño, dar el salto le podría significar perder su silla en el Consejo de la Magistratura: silla que tiene como representante de la bancada amarilla.

En cambio, bajo el ala de Patricia Bullrich se identifican una docena de diputados. Dentro de ellos están los que consideran que deberían independizarse, pero que se quedan dentro del bloque por ser lo que más le conviene al Gobierno. Básicamente, le imponen la agenda al bloque desde adentro.

Este grupo está integrando por Damián Arabia (CABA), Sergio Capozzi (Río Negro), Silvana Giudici (CABA), Patricia Vázquez (Córdoba), Javier Sánchez Wrba (CABA), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), José Núñez (Santa Fe), Sabrina Ajmechet (CABA), Fernando Iglesias (CABA), Gerardo Milman y Diego Santilli (Buenos Aires). A estos 11 diputados hay que agregarle “un tapado” que pide reserva hasta que pase la elección en su provincia.

Del otro lado de la grieta están los diputados macristas. Allí se ubican, además de María Eugenia Vidal (CABA) y Silvia Lospennato (Buenos Aires), las dos protagonistas de las elecciones porteñas, Luciano Laspina (Santa Fe), Daiana Fernández Molero (CABA), Martín Yeza (Buenos Aires), Germana Figueroa Casas (Santa Fe), Martín Ardohain (La Pampa). También se referencian en Macri Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires) y Martín Maquieyra (La Pampa).

En el medio, están los diputados que prefieren guardar bajo perfil o que se alinean a los intereses de sus gobernadores. Como el caso de la chubutense Ana Clara Romero o la entrerriana Nancy Ballejos.

En tanto, Cristian Ritondo sigue siendo fiel a Macri. De hecho, es el interlocutor que el expresidente designó para entablar las negociaciones con Sebastián Pareja para el armado electoral en la provincia de Buenos Aires, junto con Santilli. La diferencia, destacan quienes conocen de cerca la dinámica del bloque, es que Santilli renueva este año, de allí que no disimula sus intenciones de dar el salto a las fuerzas del cielo, en caso de que no hubiera un “acuerdo de partidos”, como pide Macri.

De no jugar a lleno con los libertarios, “el Colo” se arriesga a volver al llano (las expectativas de la performance del PRO en Provincia no son alentadoras). En cambio, a Ritondo le restan dos años de mandato. No tiene nada que perder en el corto plazo.

Lo que más le conviene a Milei

En el entorno de la ministra de Seguridad reconocen que bullrichistas de pura cepa son apenas 12. Pero, que son cerca de 24 los diputados dispuestos a alinearse con el Gobierno. Es decir, que no están dispuestos a romper el bloque PRO, ni sacar los pies del plato, por una cuestión “identitaria”. Pero, al mismo tiempo, sí están dispuestos a votar con el Gobierno.

bullrich milei.jpg A Milei le conviene que los bullrichistas se queden dentro del bloque PRO.

De allí que, pese a los rumores de los últimos días, lo que más le conviene a Milei y a Bullrich es que el bloque permanezca alineado bajo la conducción de Ritondo y, desde allí, incidir en favor del Gobierno.

Esto se vio el miércoles último. Cuando la derrota en los comicios porteños todavía no había sido digerida, los 35 diputados acordaron no dar quorum en la sesión impulsada por la oposición.

Así, le ahorraron al gobierno de Milei más de un disgusto: la oposición no pudo avanzar con los proyectos previsionales que ponían en riesgo el equilibrio fiscal; tampoco destrabó el funcionamiento de la comisión investigadora por el Caso $LIBRA ni se avanzó en los nombramientos para la AGN, que los libertarios también resistían.