Villena activó raid de detenciones e indaga a espías por asociación ilícita en caso que apunta a Macri

A partir de ahora comienza a disputarse otro capítulo de la trama de espionaje ilegal que sacudió a la política: después del raid de 22 detenciones ordenadas por el juzgado federal de Lomas de Zamora llega el turno de frenéticas 48 horas donde se decidirá la suerte de cada uno luego de prestar declaración indagatoria. Esta etapa puede disparar “arrepentimientos”, ratificación de los dichos de los espías ante la Comisión Bicameral y un proceso de desbande clásico, donde los agentes -hasta hoy incomunicados- comienzan a luchar por su propia libertad. Mientras tanto, el teléfono (y sobre todo las comunicaciones) del secretario presidencial Dario Nieto están siendo peritadas por el juez Federico Villena, bajo fuego por parte del PRO que no digiere el allanamiento ordenado la semana pasada y en pleno tironeo con Comodoro Py que busca arrebatar la causa. Hay una estrategia en ciernes para intentar, si no es posible mudar a Retiro la megacausa, apuntar a que se radique en el juzgado vecino a cargo del subrogante Juan Pablo Augé. El método que viene aplicando Villena –y que estalló con las detenciones- no ofrece garantías de que no llame a declaración indagatoria al propio Mauricio Macri, con el correr de las semanas. Hacia allí empiezan a apuntar los reflectores.