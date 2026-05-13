Una alcaldesa de California se declaró culpable de actuar como agente secreto de China

La mujer cumplía funciones para una comunidad en su mayoría chino-estadounidense desde 2022. Los cargos que se le imputa constan en difundir propaganda a favor de China y se remontan a antes de su rol público.

“Ella pide disculpas y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal", sostuvo su defensa.

Una alcaldesa del sur de California, EEUU , renunció tras declararse culpable de actuar a favor del gobierno chino . La mujer de 58 años, cumplía el cargo público desde 2022 y había sido acusada este año de actuar para el extranjero. La pena máxima puede ser de 10 años.

Se trata de Eileen Wang (58) , alcaldesa de Arcadia, que fue señalada en abril de un cargo por actuar dentro de EEUU como agente ilegal. Se le imputó haber cumplido órdenes de funcionarios chinos, tales como compartir artículos favorables a Beijing , sin haber notificado previamente al Gobierno estadounidense, tal como exige la ley.

La mujer, de 58 años, fue elegida en noviembre de 2022 para formar parte de un concejo municipal compuesto por cinco miembros, de entre los cuales se selecciona al alcalde mediante un sistema rotatorio.

El administrador de la ciudad, Dominic Lazzaretto, declaró en un comunicado de prensa que en este asunto no estuvieron involucrados ni las finanzas municipales ni el personal del ayuntamiento. “Queremos ser claros: esta investigación concierne a una conducta individual, y los cargos se refieren a acciones que cesaron después de que la Sra. Wang prestara juramento y asumiera su cargo en diciembre de 2022”, afirmó.

Las autoridades federales indicaron que Wang accedió a declararse culpable de este delito, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión federal. Sus abogados, Jason Liang y Brian Sun, indicaron que su clienta reconoce la gravedad del cargo y asume la responsabilidad por sus “errores personales del pasado”.

EEUU y China A la funcionaria se le imputó haber cumplido órdenes de funcionarios chinos, tales como compartir artículos favorables a Beijing, sin haber notificado previamente al Gobierno estadounidense, tal como exige la ley.

“Ella pide disculpas y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal. Su amor y devoción por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado”, sostuvieron los letrados. Según el acuerdo de culpabilidad, Wang y un colega, Yaoning “Mike” Sun, trabajaron en nombre de China entre finales de 2020 y 2022 con el fin de difundir propaganda favorable en EEUU.

Sun se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión tras haberse declarado culpable del mismo cargo en octubre pasado. Asimismo, figuraba en registros de campaña como tesorero de la campaña electoral de Wang en 2022.

Wang y Sun gestionaban el sitio web de noticias U.S. News Center, dirigido a la comunidad chino-estadounidense, y recibieron instrucciones de funcionarios de Pekín para publicar el contenido favorable en cuestión. En una ocasión, por junio de 2021, un funcionario del Gobierno envió a Wang un enlace a una carta al editor publicada en Los Angeles Times, escrita por el cónsul general de la República Popular China en Los Ángeles.

CHINA EEUU.jpg En una ocasión, por junio de 2021, un funcionario del Gobierno envió a Wang un enlace a una carta al editor publicada en Los Angeles Times, escrita por el cónsul general de la República Popular China en Los Ángeles.

El artículo refutaba los informes sobre la persecución, el trabajo forzoso y los abusos contra los uigures en la provincia china de Xinjiang, afirmando: “Nunca ha habido genocidio en Xinjiang, ni trabajo forzoso en los campos de algodón de la región ni en ningún otro sector”. A los pocos minutos, Wang compartió el enlace en su sitio web de noticias.

EEUU y varios otros países declararon que las políticas de Beijing contra los uigures constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad. Wang también mantuvo comunicación con John Chen, quien asimismo se declaró culpable de actuar como agente del Gobierno chino y fue condenado a 20 meses de prisión.

Arcadia se encuentra a unos 21 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Esta ciudad, con una población de aproximadamente 53.000 habitantes, cuenta con una mayoría de residentes de origen asiático y una alta concentración de residentes chinos.