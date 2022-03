Estela de Carlotto: "Hasta que no lo digan ellos, no creo en la ruptura entre Alberto y Cristina" La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó hoy que no cree en una eventual "ruptura" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "hasta que no lo digan ellos".