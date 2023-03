Eyal Sela, embajador de Israel en la Argentina: "Aún esperamos justicia"

Eyal Sela (ES): No sé cómo está la situación hoy. Se lo que leí en reportajes de que los terroristas del Hezbolah ingresaron a la Argentina por la Triple Frontera (lo mismo sucedió dos años después cuando se produjo el atentado a la AMIA). Está claro que el atentado fue preparado por Irán y ejecutado por el Hezbolah. Por lo que yo conozco no hay mucho avance en la investigación

P: Assa Ahmad Barakat y su familia de origen libanés sería una de las personas que lavaría dinero ayudando a células terroristas que actuarían en Foz de Iguazú y Ciudad del Este. De hecho, desde 2018 tiene congelado sus activos. ¿Tiene conocimiento sobre su accionar en esta zona del país?

ES: Lamentablemente no tengo conocimiento

P: ¿Cree que el juicio en ausencia podría ser un inicio de esclarecimiento del atentando a la Embajada de Israel?

IS: Espero que en algún momento se pueda avanzar en el esclarecimiento del atentando. Tanto la causa de la Embajada de Israel como la de la AMIA se encuentran paralizadas porque a pesar de la orden de Interpol, los iraníes no están colaborando. Soy optimista pero no puedo anticipar que sucederá

P: Coincidirá conmigo que otros atentados que sucedieron en otras partes del mundo fueron esclarecidos y sus autores fueron condenados, mientras que en la Argentina estamos como el primer día. ¿Cree que hay intención de parte de la justicia en esclarecer los atentados a la Embajada y la AMIA, acaecido el 18 de julio de 1994?

IS: Yo le dije que los reportajes que hiciera el Mossad (grupo de inteligencia israelí) aclara gran parte esta situación. Reitero los atentados quedaron demostrados que fueron ideados por Irán y llevados a cabo por el Hezbolah. Hay víctimas que necesitan justicia

P: ¿Considera que el atentando a la Embajada de Israel es el antecedente al atentado a la AMIA?

IS: Hay mucha similitud entre ambos y esto demuestra que hay una línea que une los dos atentados, porque fueron ordenados por Irán y ejecutados por el Hezbolah

P: Usted asumió sus funciones en agosto del año pasado. ¿Tuvo contacto con el juez federal de Eldorado que está a cargo de todo los que sucede en el lado argentino de la Triple Frontera?

IS: Sí. Desde que arribé a la Argentina estoy en contacto con distintas autoridades

P: ¿Cree que tuvo alguna responsabilidad el gobierno de Carlos Saúl Menem en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA?

IS: La responsabilidad es de Irán y el Hezbolah

P: Hay una contradicción respecto al número de víctimas. La Suprema Corte de Justicia dice que fallecieron 22 personas, mientras que la justicias de EEUU confirmó

29…

IS: El número de víctimas que sabemos nosotros son 29, mientras que la Suprema Corte de justicia reconoce 22

P: Las investigaciones del Mossad y del FBI concluyen en que los autores intelectuales y materiales fueron Irán y el Hezbolah como usted lo reafirma…

IS: Inclusive en los distintos reportajes que brindaron dan a conocer el nombre del terrorista que se inmoló en el atentado

P: ¿Considera que el pueblo argentino entendió que los atentados a la Embajada y a la AMIA no fueron atentados a la comunidad judía sino hacia la Argentina?

IS: Sí. Fueron dos atentados perpetuados contra la Argentina. En ambos atentados en su mayoría murieron ciudadanos argentinos. Quienes llevaron adelante los atentados sabían que iban a matar a ciudadanos inocentes. Lamentablemente los terroristas no comparten los valores que tenemos la gran mayoría de los ciudadanos del mundo. Para ellos la vida es una herramienta para matar inocentes

P: ¿Cree que los atentados a la Embajada y AMIA se podrían haber previsto?

IS: Me cuesta pensar en eso. Si pienso que este tipo de atentados no deben ocurrir más. La comunidad mundial debe trabajar para que los atentados no vuelvan a suceder

P: rascendió que años después los servicios de inteligencia de Israel habrían evitado un tercer atentando a una comunidad judía situada en el interior de la Argentina. ¿Tiene conocimiento?

IS: No

P: ¿Tuvo contacto con el ex embajador en la Argentina en 1992 Itzhak Shefi?

IS: Lo conocí. Es un gran diplomático que admiro mucho. Nunca hablamos del atentando a la Embajada de Israel

P: Una de las características de los judíos es su paciencia. ¿en algún momento la paciencia se puede agotar?

IS: Cada uno de nosotros interpreta en forma diferente. Personalmente tengo paciencia.