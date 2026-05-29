Condenaron a 15 años de prisión a un joven por planear un atentado en un concierto de Taylor Swift en Viena

Swift canceló los tres conciertos con entradas agotadas en el estadio Ernst Happel en Viena, donde se esperaba la asistencia de más de 195.000 personas en total durante las noches del 8, 9 y 10 de agosto de 2024.

Un joven fue condenado a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024.

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El austriaco de 21 años, identificado solo como Beran A., fue arrestado tras un aviso de la CIA poco antes de que Swift trajera su multitudinaria gira "Eras Tour" a la ciudad. La policía registró su casa en ese momento y encontró una bomba casi terminada.

Como resultado, Swift canceló los tres conciertos con entradas agotadas en el estadio Ernst Happel, donde se esperaba la asistencia de más de 195.000 personas en total durante las noches del 8, 9 y 10 de agosto.

Beran A admitió haber planeado un atentado en uno de los conciertos del famoso cantante en Viena y haber pertenecido a una organización terrorista el mes pasado. Sin embargo, negó otros cargos, entre ellos el de planear un atentado en la ciudad santa islámica de La Meca.

El jueves 28 de mayo declaró ante el tribunal que lamentaba lo sucedido, antes de que el jurado se retirara a deliberar durante varias horas (según BBC News). Posteriormente, fue condenado a 15 años de prisión por planear un atentado yihadista durante el concierto de Swift.

Según la fiscalía, Beran A. se había radicalizado y había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI). Afirmaron que intentó comprar armas ilegalmente, como una ametralladora y una granada de mano, pero no lo consiguió.

Según el psiquiatra forense Peter Hoffmann, Beran A. no presentaba signos de enfermedad mental. Explicó que no existía “ninguna explicación psiquiátrica” para su radicalización.

Otro hombre de 21 años, identificado como Arda K. y originario de Eslovaquia, también fue acusado de formar parte de una célula vinculada al Estado Islámico.

Anteriormente, la fiscalía alegó que Beran A. comenzó a planear el ataque frustrado en Viena alrededor del 21 de julio. Fue arrestado el 7 de agosto, un día antes del primer concierto programado.

Los dos hombres eran adolescentes en el momento en que se planeó el ataque.

El año pasado, un adolescente alemán recibió una sentencia suspendida de 18 meses por ayudar a preparar el intento de atentado en los conciertos de Viena. El joven, de nacionalidad siria e identificado como "Mohammed A", fue acusado de apoyar a un grupo terrorista extranjero y de ayudar a otro sospechoso a planificar un atentado terrorista.

Swift se pronunció sobre las cancelaciones en 2024, calificándolas de "devastadoras", pero añadiendo que estaba "agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos de luto por los conciertos y no por las vidas".

En su documental de 2025, The End Of An Era, la cantante afirmó que "evitó una masacre" cuando las autoridades desbarataron el complot terrorista.