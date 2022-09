Habla el joven víctima de una fake news contra Cristina: "Juegan a la CIA y hacen que descubren un autoatentado"

Además, las personalidades que se encargaron de viralizar los posteos malintencionados o sin revisión alguna, como la periodista Lana Montalban, cuya cuenta de Twitter atrae a más de 63.000 usuarios, o la diputada de Santa Fe Amalia Granata, con más de 2 millones de seguidores, tuvieron la mala fortuna de que el perjudicado también es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Y planea tomar acciones legales por las vías civil y penal.

En una entrevista con Ámbito, Ignacio cuenta cómo se viralizó este montaje y cómo lo afectó en su vida personal.

"Loco, están diciendo que sos el brasilero que le gatilló a Cristina"

Este miembro de la agrupación Peronismo Militante trabaja en una empresa privada de turismo estudiantil. De hecho, se enteró de los posteos en medio de un viaje laboral por la Patagonia, cuando un conocido le dio el sorpresivo aviso por Instagram. "Lo que menos hice en estos días fue mirar la montaña y el lago", comenta.

Ignacio le cuenta a este medio que los primeros en difundir su foto vieja junto a Cristina "eran 'trolls', cuentas 'fakes'", y luego se fue replicando en cuestión de minutos. Sin embargo, el asunto tomó otro color cuando el posteo fue compartido por 'influencers' reales, es decir, personas con cuentas verificables que deberían rendir cuentas por sus acciones. Esto, aunque más tarde hayan eliminado las publicaciones. Igualmente, anticipándose a ello, algunos cibernautas hicieron capturas de pantalla.

Embed Hace horas un demente gatilló dos veces en la cara de la maxima líder politica de la Argentina y hoy vemos como una diputada @AmelieGranata intenta sembrar mas odio con noticas falsas. Estuvimos a nada de una guerra civil. Háganse cargo pic.twitter.com/ulAgbOHnRY — JoacoLabarta (@JoacoLabarta) September 4, 2022

Aquella incómoda situación incluso le hizo temer por su continuidad en el trabajo: nadie querría tener a un empleado señalado por querer matar a la vicepresidenta. Igualmente, por ahora "no se lo tomaron tan mal y hubo apoyo", aclara.

Además, la viralización le causó conflictos con sus vínculos cercanos: "Se generó una catarata de 'trolls' y odiadores de las redes, a insultar y putear. En el plano personal, obviamente que eso afecta. Y te altera el día a día. Mi mamá está todo el tiempo desmintiendo cosas en las redes, es más fuerte que ella. Te genera un nerviosismo, indignación y miedo enorme".

Con ese tono, agrega: "Yo no me hago tanto problema de que mi cara esté en todos lados, pero mi familia sí está bastante preocupada. Y mis compañeros de organización también, porque se defenestra a la agrupación, aunque la noticia sea falsa. Es todo bastante caótico".

De todos modos, el entrevistado dice que "hasta en espacios antikirchneristas han salido a repudiar a Granata, porque esto es totalmente incoherente". Y enfatiza: "Es muy grave lo que pasó".

Denuncia contra Amalia Granata

Ignacio, un joven de nula exposición mediática hasta hace pocas horas, al principio tenía dudas sobre si accionar contra los propagadores de este 'fake'. Obviamente, personas como Granata tienen mayor capacidad de atención y eco, y eso puede resultar intimidante. Sin embargo, comenzó a recibir apoyo, incluso en las redes sociales, y varios abogados se ofrecieron para representarlo.

"Tengo la decisión tomada, la semana que viene vuelvo a Buenos Aires, defino el equipo de letrados para patrocinarme, y la idea es hacer una demanda civil y denuncia penal, contra todas las personas que podamos verificar que usaron su cuenta para subir la foto", adelanta. "Un ejemplo muy claro es Amalia Granata", acota.

También menciona a la periodista Samanta Farjat. Su posteo le causó una molestia particular porque fue ella quien pidió que se respete su derecho al olvido para que no se la vincule con el escandaloso "caso Coppola" en las búsquedas de Google, tal como lo reclamó judicialmente Natalia Denegri. "Me indignó que alguien que pide que cosas que le pasaron dejen de circular, se haga eco en redes sociales de algo falso", lamenta Ingacio.

https://twitter.com/NachoCaiPm/status/1566949810027913216 El de la foto soy yo. Y te voy a incluir en la demanda por difundir mi rostro, diciendo que soy un sicario — Ignacio Barbieri (@NachoCaiPm) September 6, 2022

"Nadie me pidió disculpas", remarca el joven. "Granata, la misma noche que borró mi foto, siguió con su discurso de odio en Crónica", añade.

"Están jugando a la CIA, haciendo como que descubrieron un autoatentado"

Ignacio Barbieri opina que toda esta maniobra virtual fue impulsada para incentivar la idea de que el intento de asesinato fue un entramado del kirchnerismo, para victimizarse. "No me cabe ninguna duda, porque publican todo diciendo 'se cae la mentira', 'lo descubrimos'. Están jugando a la CIA, haciendo como que descubrieron un autoatentado, con la foto de un pibe que no tiene nada que ver", expresa el militante.

"¿Esto es porque tienen un problema conmigo? No, eso lo tengo claro. Soy un cuatro de copas", continúa Ignacio. Y finaliza: "Fui uno más que cayó en la volteada. Esto es contra Cristina".