Fernando Burlando llevará de vice a la actriz Andrea Campbell para la gobernación bonaerense

"¿Disculparme?, yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video", dijo Burlando y agregó: "No soy Dios, nadie para cancelar, no quiero provocar, eso es otra cosa. Yo fui a un lugar que sabía que podía estar gente vinculada a la causa Cabezas. No soy un provocador, si a Gladys Cabezas (hermana de José Luis) le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video", argumentó.

Burlando es recordado por haber defendió a Carola Labrador en la causa del crimen de la niña Candela Rodríguez ocurrido en 2011, al actor Juan Darthés en su causa por el presunto abuso a la actriz Thelma Fardin desde 2018 y a la familia del asesinado Fernando Báez Sosa desde 2020.

Por su parte, Andrea Campbell es una modelo, actriz y abogada recibida en la Universidad de Belgrano (UB) y desde la década de los 90 se desempeña en diferentes medios de comunicación.

Insólito: el cruce televisivo entre Burlando y Campbell hace sólo dos semanas

Si bien este lunes Burlando confirmó que Campbell sería su compañera de fórmula para estas elecciones, hace apenas dos semanas, ambos habían tenido un fuerte cruce en televisión luego de que la abogada denunciara a Juan Darthes públicamente.

"Banco a pleno a Thelma Fardín y a tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el 'ganador'. Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue 'nada' (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya", había expresado Campbell.

Sin embargo, cuando se cruzaron en un programa de América, Burlando sostuvo: "No me quiero involucrar, no quiero decir cosas que realmente no sé. No quiero hablar de cosas que desconozco, Andrea. Vos me lo habrás contado. Listo, perfecto. Acepto tu posición, pero de ahí a decir cosas que yo no recuerdo si dije, me parece un exceso".

"No es un exceso. Si vos tenés mala memoria lo siento por vos, pero yo no cometo un exceso por estar repitiendo algo de lo que estoy dando detalles de dónde estábamos", criticó Campbell.