Elecciones 2023: la lista completa de los artistas y periodistas que competirán en las PASO

Javier Milei El Dipy.webp

2. Maximiliano Guerra

Maximiliano Guerra es un bailarín y coreógrafo argentino. En 2014, fue designado por el Gobierno de la Ciudad en la dirección del Ballet Estable del Teatro Colón. Desde su designación, bailares y trabajadores del Colón denunciaron la pérdida de repetorio ya que Guerra ponía sus propias obras. En ese marco, comenzó a acercarse a la política con el Gobierno de Mauricio Macri. En 2021, también fue tentado para participar políticamente y también se arrepintió en ese entonces. En 2021, Maximiliano se acercó a Patricia Bullrich y se ofreció a integrar la lista de diputados del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana, el popular artista publicó una carta agradeciendo el apoyo y expresando el sentimiento de honor que le provocó “que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad haya confiado” en él.

Sin embargo después de unos días “luego de reflexionar”, decidió no ser candidato en esa contienda. “Declino a esta candidatura, sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio”, sostuvo en una carta.

Este 2023, volvió a intentarlo y ahora encabezará la lista de precandidatos a diputados nacional por el espacio de Patricia Bullrich.

3. Un amague: Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra vuelve al ruedo de la política, pero desde otro lugar. En 2021, la boxeadora se anotó para ser candidata a diputada por Santa Fe en el partido Unite. Tanto en las PASO como en las generales quedó quinta, cosechando la suma de 70 mil votos. El departamento La Capital, donde vive la exboxeadora fue donde mejor performance logró, reuniendo casi la mitad de los votos.

Pero en 2023, la vida -y la política- la acercó a Patricia Bullrich. "¡Bienvenida Alejandra "Locomotora" Oliveras a La Fuerza del Cambio! Gracias por sumar tu coraje a nuestra lucha por un cambio profundo", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter, y acompañó el posteo con un video donde se la ve conversando con la influencer y boxeadora. Pese a su bienvenida en redes sociales, no fue incorporada en ninguna lista para este año.

Captura de pantalla 2023-06-25 153016.jpg

4. Federico Andahazi

El escritor Federico Andahazi encabezará la lista porteña de legisladores para el Parlasur. "Con Patricia vamos a dar la pelea para que la Argentina vuelva ocupar el lugar en el mundo que se merece. Como primer precandidato a diputado del Parlasur por CABA me comprometo a dar la batalla cultural por la democracia contra el avance del populismo en la región", escribió Andahazi en su cuenta de Twitter.

Egresado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Andahazi desarrolló una prolífica carrera autoral a fines de los '90 y comienzos de los 2000 que le dieron reconocimiento en el ambiente literario. Sus comentarios en contra de las gestiones peronistas le permitieron comenzar a ser considerado para ser columnista de opinión en medios opositores y contar con un ciclo de viajes en la TV Pública durante el gobierno de Mauricio Macri. En el 2011, fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.

5. Luis Brandoni

Por su parte, Luis Brandoni fue oficializado como primer candidato al Parlasur en la provincia de Buenos Aires en un video publicado en la misma red social, donde se lo ve junto a Patricia Bullrich y Luis Petri. El actor de 83 años fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical hasta el 2001 y fue candidato dos veces por el mismo partido, sin éxito: a senador bonaerense en el 2005 (obtuvo un 8,04% de los votos) y a vicegobernador acompañando a Ricardo Alfonsín en el 2007 (sacó 5,06%).

"Tenemos el enorme honor de presentar a Luis Brandoni como el primer candidato al Parlasur para representarnos en el mundo a través de la cultura, el arte y la relación con los países", sostuvo la precandidata presidencial, quien posteriormente opinó que Brandoni representa "la profundidad de la democracia y el compromiso con la República".

6. Marcela Pagano

La periodista y exconductora de televisión Marcela Pagano será candidata a diputada nacional de Javier Milei en la lista de la provincia de Buenos Aires. Ocupará el segundo lugar de la boleta detrás de Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza confirmó esta tarde la decisión de elegir a Pagano para competir en las elecciones nacionales como diputada. "Marcela es una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje", dijo en primer lugar.

Además, consideró como "un orgullo" que se sume a La Libertad Avanza "en la lista de diputados nacionales por la provincia".

"Nosotros queremos gobernar la Argentina para materializar las ideas de la libertad. Y Marcela es un símbolo de ello, ya que eligió defender sus ideas y pensamientos, aunque ello le haya costado su trabajo", amplió Milei, en relación a la desvinculación de su trabajo como conductora de televisión del Grupo América.

La periodista explicó las razones de su ingreso a La Libertad Avanza a través de una carta en la que cuestionó a la dirigencia actual y anterior. “Los líderes políticos que hasta hoy tuvimos en Argentina están lejos de escribir propuestas para calmar las necesidades de la gente. Hablan de la clase media sin saber qué significa serlo, porque la mayoría vive con comodidades que distan de la vida común de un laburante argentino. No saben lo que es tomarse un colectivo, tren o subte, quedarse atascado en un piquete y llegar tarde al trabajo", dijo.

7. Fernando Burlando

El abogado que siempre está patrocinando en las causas más importantes del país, se postulará como candidato a gobernador bonaerense por el Movimiento de Integración Federal, un partido propio, pese a que coqueteó con Javier Milei.

“Llegó el momento de dedicarme a la política, con un partido que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO”, explicó el letrado, quien incursionará por primera vez en la política. “Soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del ´83 hasta hoy. La política desaprobó en salud, en seguridad, en educación, no aprobamos una sola materia”, afirmó Burlando.

Los rumores sobre un posible vínculo con el referente libertario se propagaron cuando Burlando explicó que su nuevo espacio no pertenecería al Frente de Todos y también estaría por afuera de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el economista fue tajante en este sentido y descartó una eventual relación política entre ambos.

La confirmación sucedió luego de que lograra la condena a los rugbiers que asesinaron a Fernando Baéz Sosa.

8. Nicolás Mattioli

El hijo del fallecido ídolo tropical se incorpora a la política como precandidato a senador provincial. En el cierre de listas de la provincia de Santa Fe quedó conformado un curioso escenario de competencia electoral que tendrá en la categoría de precandidatos a senadores provinciales a dos artistas de la música tropical. "Con esto de la política se puede ayudar a toda esta gente y masivamente. Creo que esto es una herramienta muy importante y de eso hablo de ‘hacer las cosas bien", reveló en una entrevista con El Litoral.

Para lanzarse, admitió que le dio la palabra a sus amigos de que no los iba a "fallar" y ayudaría a la gente. "Eso fue lo que más me motivó".

9. Lilia Lemonie

Lilia Lemonie es influencer y cosplayer, amiga de Javier Milei y participará en la lista del precandidato a Presidente de La Libertad Avanza como candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires.

La joven, que también es conocida por hacer cosplay (personificar a figuras del cómic y el animé), es especialista en sistemas y artista plástica.

Los que fortalecieron su posición desde 2021

En las Elecciones 2021, tuvimos novedades en el mundo de los famosos que se fueron quedando en la política y que incluso consolidaron su posición. Este es el caso de Carolina Losada, la ex periodista y ahora candidata a Gobernadora de la Provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio.

El mismo caso es el de Roberto García Moritán, más conocido como el “marido de Pampita”, que se presentó en 2021 como precandidato a legislador porteño por el espacio que impulsa Ricardo López Murphy ahora ratificó su precandidatura a jefe de Gobierno porteño en tan solo 2 años de ingreso en la política de manera formal.

¿Quiénes quedaron atrás?

EN 2021, las "perlitas" de las elecciones nos dejaron otros artistas que decidieron no continuar en la contienda electoral para este 2023. Los olvidados son:

- El empresario teatral Ariel Diwan.

- El exfutbolista, Hernán “Sapito” Encina

- El exfutbolista y campeón mundial de 1978, Alberto “Conejo” Tarantini

- La panelista Cinthia Fernández

- Exparticipante de Gran Hermano, Brian Lanzelotta