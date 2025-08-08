Kristi Noem, Secretaria de Seguridad de EEUU, apuntó contra "South Park" tras haber sido parodiada en la serie







La temporada 27 de "South Park" lleva solo dos episodios en antena, pero ya se perfila como una de las más relevantes políticamente de la serie.

Kristi Noem y su contraparte en South Park.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos criticó duramente a South Park por ser "tan vaga" y "mezquina" tras convertirse en el último blanco de la serie de Comedy Central.

South Park parodió a Noem durante el segundo episodio de la temporada 27, donde fue representada como una agente de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que dispara cachorros, usa bótox y arresta a cualquier sospechoso de ser hispano.

“Nunca termina, pero es muy perezoso burlarse constantemente de las mujeres por su apariencia”, le dijo Noem a Glenn Beck en su programa de radio sobre el episodio, aunque también reconoció que no lo vio porque estaba “repasando números de presupuesto y esas cosas”.

"Siempre son los liberales y los extremistas los que hacen eso", añadió Noem. "Si quisieran criticar mi trabajo, adelante, pero claramente no pueden; simplemente eligen algo tan insignificante como eso".

Embed - South Park on Instagram: "“Got A Nut”: When Mr. Mackey loses his job, he desperately tries to find a new way to make a living. South Park’s 27th season continues this Wednesday, August 6 at 10/9c on Comedy Central and next day on Paramount+." View this post on Instagram A post shared by South Park (@southpark) South Park hizo más que solo bromear sobre la apariencia de Noem. El tema recurrente del episodio es que Noem no puede dejar de disparar a los perros que se cruzan en su camino. Noem admitió una vez en un libro que disparó a su perro, Cricket, porque era demasiado agresivo.

South Park y las repercusiones por su nueva temporada Aunque Noem tuvo una reacción furiosa al último episodio de "South Park", el vicepresidente J.D. Vance no se enfureció tanto públicamente. El episodio también mostró a Vance como un hombre-bebé molesto al que Donald Trump maltrata (literalmente). Vance respondió en X publicando: "Bueno, lo logré". La temporada 27 de South Park lleva solo dos episodios en antena, pero ya se perfila como una de las más relevantes políticamente de la serie. El estreno acaparó titulares nacionales por mostrar a Donald Trump intentando tener relaciones sexuales con Satanás, entre otras cosas. La Casa Blanca arremetió contra la serie posteriormente, declarando: "Esta serie no ha sido relevante en más de 20 años y pende de un hilo con ideas poco inspiradoras en un intento desesperado por llamar la atención".