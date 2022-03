Cerruti descartó cambios en el gabinete y dijo que "el gran tema a resolver es la inflación"

A su vez, consideró que la inflación “es un fenómeno endémico” en Argentina y reconoció que la suba de precios es muy fuerte y “no la logramos bajar desde que se fue Macri”.

En ese sentido, valoró la importancia que tiene para el Gobierno el entendimiento con el Fondo en términos macroecnomicos, pero manifestó que las previsiones se han visto afectadas por el conflicto internacional. “El acuerdo con el FMI nos permite pensar que las variables macro se van a empezar a manejar. Sin embargo, hace tres semanas empezó una guerra que para el mundo significa una catástrofe económica y para Argentina también. Por eso se toman las medidas”, explicó.

Siguiendo esa línea, no dudó en afirmar que, de no tomar medidas, “el precio del pan y la harina se podría incrementar”, algo que ya comenzó a ocurrir en las últimas semanas. Por eso destacó la convocatoria del presidente a un acuerdo macro con distintos actores de la sociedad: “El presidente está convocando a un gran acuerdo entre empresarios y sindicatos para controlar la inflación” cuyo objetivo, dijo Cerruti, es “acordar con todos los que quieran acordar y contundencia con los que busquen renta extraordinaria”.

A propósito del segundo punto, remarcó que hay productores que están teniendo rentas extraordinarias por la guerra y es ese sector al que se apunta para contener la inflación. “Aquellos que están teniendo renta extraordinaria por la guerra, que son 11 multinacionales, pueden dejar de recibir el beneficio extra para con eso armar un fideicomiso para sostener precios. Es casi una cuestión de justicia”, profundizó.

Respecto a la relación entre los distintos partidos que componen el Frente de Todos, Cerruti resaltó que en la lucha contra la inflación hay coincidencia. “Hay unidad de acción para ir contra los formadores de precios y los oligopolios, estoy segura que hay convicción y unidad”, dijo.

Sin embargo, no evitó señalar que también “hay debate en temas en los que no estamos de acuerdo”. “Tuvimos diferencia sobre si era o no el mejor acuerdo para refinanciar la deuda de Macri y eso quedo explícito. Las diferencias políticas, se dirimen políticamente. Estoy segura que mañana estaremos trabajando juntos de nuevo”, agregó.

En los últimos días, la portavoz confirmó que existe un cortocircuito en la relación entre Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente intentó comunicarse con la exmandataria luego del ataque a su despacho durante la sesión por el acuerdo con el FMI, pero la llamada nunca fue atendida y los mensajes tampoco fueron respondidos.

Ante la consulta periodística sobre si el diputado Eduardo Valdez se encuentra trabajando en recomponer esa relación mediante la planificación de un encuentro entre los Fernández, Cerruti dijo desconocer estas gestiones, pero dijo: “A (Eduardo) Valdez le encanta ser componedor y le sale muy bien, asique por ahí lo logra. Nunca se sabe”.

Respecto a posibles salidas y recambios en el gobierno a raíz de las diferencias internas, la vocera lo descartó de plano: “No siento ni escucho nada por el estilo. Para nada. No siento que estemos ante un relanzamiento del gobierno”.

Si bien reconoció la distancia que hay entre los distintos grupos que componen el FdT, dejó en claro que el Gobierno debe enfocarse en resolver los problemas que aquejan a la población. “El gran tema a resolver es la inflación porque no hay manera de decirle a la gente que nos importa otro tema cuando uno va al supermercado y ve lo que pasan todos los días”, añadió.

Uno de los puntos críticos de la ruptura en la relación en el FdT fue el acuerdo con el FMI, el cual, si bien ya fue aprobado por el Congreso, ahora resta que reciba el visto bueno del directorio del organismo.

Sobre si el Poder Ejecutivo continúa en gestiones para alcanzar los votos, la funcionaria señaló que esa etapa ya concluyó y que se espera una aprobación el próximo 25 de marzo cuando sea tratado en el “board”. “Por el comunicado del FMI, entendemos que la reunión del board va a ser tranquila por decirlo de alguna manera, porque lo único que se pedía era que el programa tenga apoyo político y social y eso lo felicita el FMI”, aclaró.

La guerra profundizó aún más la disputa entre EEUU, Europa y Rusia, tres actores fundamentales para que el memorándum se apruebe en el FMI. Si bien Cerruti consideró que se espera que “el tratamiento en el board sea sencillo” al mismo tiempo puso puntos suspensivo ya que “hay miembros que están enfrentados en una guerra, asique veremos cómo termina de suceder”.