El FMI concedió dos waivers al Gobierno: uno por falta de datos y otro por restricciones cambiarias

En la normativa del Fondo, no se pueden aplicar restricciones cambiarias.

“La intensificación de las restricciones cambiarias implementadas desde la aprobación del programa surge de la exigencia de financiación obligatoria de las importaciones que, inicialmente, se impuso a algunos bienes específicos y, posteriormente, se extendió a todas las importaciones de bienes y servicios, así como de la ampliación de los requisitos generales de acceso al mercado de divisas. Los nuevos MCP surgen de: (i) la autorización otorgada a los turistas que visitan Argentina para vender USD al tipo de cambio paralelo hasta un determinado umbral y (ii) el decreto que crea una facilidad temporal para liquidar durante septiembre de 2022 el producto de las divisas de la exportación de productos de soja a un cambio favorable”, detalló el organismo.

En la normativa del Fondo, no se pueden aplicar restricciones cambiarias, aunque en los últimos años el propio organismo revisó sus recomendaciones respecto de las restricciones a los flujos de capitales en países emergentes. “Las medidas mencionadas también dieron lugar al incumplimiento de los criterios de desempeño sobre la no imposición/intensificación de restricciones para la realización de pagos y transferencias por transacciones internacionales corrientes y sobre la no introducción/modificación del MCP”,

La otra dispensa tiene que ver con la falta de información fiscal al cierre del tercer trimestre. Al haberse realizado la reunión en octubre, el directorio ejecutivo debe analizar las metas cuantitativas con datos acumulados a septiembre. Si bien estaba disponible la información de financiamiento monetario y acumulación de reservas hasta septiembre, no estaba lista la información fiscal. Aunque se descuenta que se cumplió la meta, el Board extendió un waiver debido a esa falta de información. Es por este motivo, es decir por haber tenido que realizar el análisis del acumulado a septiembre, que no fue necesaria una dispensa por la meta de reservas del segundo trimestre, que el staff técnico había mencionado como incumplida a junio.