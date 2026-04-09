Se reúne la cúpula de la CGT: afina estrategia contra la reforma laboral y un posible un acto con la Iglesia Por Gonzalo Magliano + Seguir en









Se hará un balance de la estrategia judicial que ahora deberá enfrentar la respuesta del Gobierno y la UIA. También se tocará la delicada situación social y económica, con baja del consumo y cierre de empresas.

Preparan un acto para el 30 de abril, en la antesala del 1 de mayo. CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) respiró tras el fallo judicial que suspendió la semana pasada 83 de los 218 artículos de reforma laboral, bloqueando gran parte de sus efectos. Este logro le permitió recuperar autoridad y ganar tiempo, pero está lejos de ser permanente. Este jueves se reúne la cúpula de la central obrera para evaluar la estrategia judicial y los pasos a seguir en un escenario de cierre de fábricas y caída del consumo. A las 17 el triunvirato dará una conferencia de prensa para comunicar las definiciones. Hay expectativas de un acto con la Iglesia para el día de los trabajadores.

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Si bien la CGT celebró el fallo a favor ("era la táctica correcta", destacaron), en Azopardo 802 se preparan para una batalla larga en Tribunales. El martes, el Gobierno apeló el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda alegando que fue dictada por un juez incompetente (la ley traspasa el fuero laboral a CABA), sin caso concreto y con un alcance ilegal porque ningún tribunal puede suspender una ley del Congreso para todo el país.

A esta defensa se suma la Unión Industrial Argentina (UIA), quién solicitó el miércoles intervenir en la causa. Advierte que el fallo impacta en el funcionamiento de las empresas. Afirman que no presenta una regresión de derechos, tal como asegura la CGT. Esta discusión apenas empieza y todo indica que terminará en la Corte Suprema, un ámbito que genera dudas en la central.

CGT conferencia de prensa salon vallese La cúpula de la CGT recuperó algo de autoridad tras el fallo judicial a favor. "Era la táctica correcta", reivindican. Imagen de Archivo La respuesta judicial de la CGT al contraataque del Gobierno y la UIA Cómo responder a este contraataque judicial será parte del debate de la cúpula de la CGT. Seguramente, se hará un repaso de todos los amparos presentados por distintos gremios. Esta táctica de "guerrilla" ya dio sus primeros frutos. La Unión de Docentes Argentinos (UDA) consiguió suspender el artículo 101 que declara como servicio esencial la educación, lo que prácticamente anula el derecho a huelga de los gremios del sector.

Este racimo de amparos buscan trabar en varios frentes la reforma laboral y, a fin de cuentas, ganar tiempo para evitar su aplicación. El deadline son las elecciones del 2027. No lo dicen en público, pero dentro del mundo gremial admiten que la única posibilidad real de revertir esta ley será con un cambio de gobierno, con una orientación más cercana.

Ya lo adelantó uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, en Somos Radio: "Es momento de dejar de poner el foco en posibles candidaturas y avanzar en la construcción de un proyecto de país serio, con desarrollo, producción y empleo, que vuelva a interpelar a la ciudadanía". Situación social y marcha con la Iglesia para el día de los trabajadores Otro de los temas de la reunión del jueves será la delicada situación social y económica y la marcha para el día de los trabajadores. La caída del consumo y el cierre de empresas marcan el drama de estos meses y, dentro de la CGT, están convencidos que empeorará. Sola reclamó hace unos días que "las argentinas y los argentinos necesitan soluciones concretas frente a sus urgencias cotidianas: el endeudamiento de las familias y la falta de trabajo". Para poner este tema en la agenda pública, se llevará como propuesta a la reunión cegetista un acto conjunto con la Iglesia católica para el 30 de abril, en la antesala del 1 de mayo, día de los trabajadores y trabajadoras. Se realizaría una misa y un encuentro multisectorial de todos los sectores afectados por la situación económica. Se espera, además de gremios, entidades empresarias y de la sociedad civil.