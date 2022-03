Juliana Di Tullio: "No rompí con el Presidente, sino con la idea de que Macri quede libre"

En el bloque oficialista fueron 13 los legisladores que se expresaron en contra del proyecto del Ejecutivo y otros 2 se abstuvieron.

"No rompí con el Presidente, sino con el FMI y con la idea de que Mauricio Macri quede libre de culpa y cargo luego de estafar al pueblo. Hay un solo capitán en este barco y es el Presidente. Si hay que enderezar el rumbo, ahí nos va a tener a todas y todos juntos", clarificó la senadora que representa a la Provincia de Buenos Aires en declaraciones radiales.

En línea con lo expresado por el diputado Máximo Kirchner, quien en su carta de renuncia a la presidencia de la bancada había contradicho al Ejecutivo por asegurar que las negociaciones con el Fondo fueron duras, di Di Tullio sostuvo: "Creemos que las negociaciones con el FMI tienen que ser duras. En este caso no lo fueron y el resultado hubiera sido diferente".

Tras realizar una evaluación colectiva antes de la votación, la legisladora sostuvo que "el acuerdo de entendimiento que mandó el Poder Ejecutivo es que no es bueno para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, no es lo que esperábamos".

"Refinanciamos algo que está mal. Refinanciar esa deuda es legalizar la estafa de Mauricio Macri", sentenció en contacto con Radio Provincia.

Pese a que tanto el Jefe de Estado como el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistieron en varias ocasiones que no habrá un ajuste, la senadora lo niega: "Esta medida implica un ajuste. Ojalá me equivoque porque quiero que el ministro Guzmán tenga razón, pero mi lectura es absolutamente distinta a la expresada por él. No es un tema de desconfianza al Ministro, es con el acreedor. Si hay alguien que conoce a ese acreedor, es el pueblo argentino".