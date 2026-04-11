Insólita comedia: la nueva serie de Netflix sobre dos hermanos que terminan en el crimen organizado por error + Seguir en









Con una trama que se vuelve cada vez más absurda, esta historia es fácil de ver e ideal para maratonear.

Vico Ortiz y Megan Suri protagonizan esta disparatada serie de Netflix. Imagen: Netflix

El catálogo de Netflix sigue renovándose con propuestas originales que rápidamente captan la atención del público. En los últimos días, una nueva comedia se sumó a la plataforma y empezó a destacarse entre lo más visto. Con una mezcla de humor, situaciones absurdas y giros inesperados, la serie es una opción ideal para quienes buscan algo liviano pero atrapante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su formato dinámico y episodios cortos la convierten en una alternativa perfecta para maratonear en pocos días. En este contexto, la producción que está dando que hablar es Errores Épicos (Big Mistakes), una historia que combina enredos familiares con el mundo del crimen organizado, logrando un equilibrio entre comedia y tensión que ya conquistó a miles de usuarios.

Errores épicos Una bola de nieve imposible de parar, conocé esta divertida historia de Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Errores Épicos La serie sigue la historia de dos hermanos completamente distintos que, por una serie de malas decisiones, terminan involucrados en una red criminal sin haberlo planeado. Todo comienza con un error aparentemente menor que desencadena una serie de eventos fuera de control. A medida que avanza la trama, ambos personajes deben improvisar constantemente para salir de situaciones cada vez más peligrosas.

Sin experiencia en el mundo delictivo, sus intentos por resolver los problemas suelen empeorar todo. El humor surge justamente de estas decisiones equivocadas y de la falta de preparación de los protagonistas, quienes se ven obligados a adaptarse rápidamente a un entorno que no comprenden del todo.

Errores épicos Todo puede salirse cada vez más de control en esta disparatada serie de Netflix. Imagen: Netflix Además, la serie introduce distintos personajes secundarios que aportan más caos a la historia, desde criminales experimentados hasta aliados inesperados que complican aún más el panorama. Con el correr de los episodios, la tensión aumenta y los hermanos deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para salir del lío en el que se metieron, poniendo a prueba su vínculo familiar.

Netflix: tráiler de Errores Épicos Embed - Errores épicos | Tráiler oficial | Netflix España Netflix: elenco de Errores Épicos Vico Ortiz (Miguel)

Ignacio Díaz-Silverio (Diego)

Megan Suri (Sonia)

X Mayo (Carmen)

Ryan O'Flanagan (Agent Grant)

Temas Netflix

Series