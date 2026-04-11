Israel atacó objetivos de Hezbolá en Líbano en medio de las conversaciones entre EEUU e Irán

Las FDI indicaron la eliminación de "más de 180 terroristas en 3 áreas simultáneamente". Además, afirmaron que tomaron medidas para evitar perjuicios a civiles.

Israel atacó este sábado objetivos del grupo Hezbolá en Líbano , en medio de las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en Pakistán entre EEUU e Irán luego de anunciar esta semana un alto el fuego . En ese sentido, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) anunciaron haber atacado 200 objetivos enemigos en 24 horas . Además, en ataques de este sábado, 10 personas, entre ellas tres socorristas, murieron en el sur del país.

Según medios estatales, una decena de localidades fueron blanco de bombardeos . Tres de los ataques golpearon varias localidades en el distrito de Nabatiye . En ellos murieron un miembro de la Defensa Civil y dos rescatistas del Comité Islámico de Salud , afiliado a Hezbolá.

" En un minuto, las FDI eliminaron a más de 180 terroristas en 3 áreas simultáneamente en un ataque a gran escala basado en inteligencia precisa y de alta calidad", indicó el ejército.

Además, detallaron que "100 objetivos fueron atacados simultáneamente en Beirut, la Beqaa y el sur del Líbano , incluyendo centros de mando principales, estructuras militares utilizadas por comandantes y múltiples sitios de infraestructura terrorista utilizados por altos operativos".

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~100 targets were struck simultaneously across Beirut, the Beqaa, and southern Lebanon, including main command… pic.twitter.com/0HvbwGJkT1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 10, 2026

Hezbolá sumó a Líbano al conflicto iniciado con los ataques israelo-estadounidenses del 28 de febrero en Irán al disparar proyectiles contra Israel el 2 de marzo. Si bien EEUU e Irán anunciaron una tregua el martes, según Israel esta no concierne a Líbano.

En ese sentido, Teherán insiste en que se dé el alto el fuego también en Líbano si se quiere restablecer la paz en Medio Oriente.

A pesar de las conversaciones de paz entre Israel y Líbano, Benjamin Netanyahu advirtió que "seguirá atacando a Hezbolá"

Israel y Líbano iniciarán la próxima semana negociaciones directas para avanzar en el desarme de Hezbolá y en un posible acuerdo de paz, aunque el anuncio llegó acompañado por una nueva ofensiva militar israelí sobre territorio libanés. El primer ministro Benjamin Netanyahu remarcó que “no hay alto el fuego en el Líbano” y sostuvo que seguirán atacando a Hezbolá con fuerza.

Según se informó, el diálogo se desarrollará bajo auspicio de Estados Unidos, con representación de la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, y del embajador israelí Yechiel Leiter. Netanyahu aseguró que ordenó a su Gabinete iniciar conversaciones con Beirut a pedido del propio gobierno libanés, con el objetivo de lograr “un acuerdo de paz histórico y sostenible” y avanzar en el desarme del grupo respaldado por Irán.

En un mensaje dirigido a los residentes del norte de Israel, el jefe de gobierno recordó que ya alcanzó cuatro acuerdos de paz con países árabes y expresó su intención de cerrar nuevos entendimientos. Sin embargo, casi en simultáneo, el ejército israelí anunció el inicio de ataques contra plataformas de lanzamiento de Hezbolá en el Líbano.