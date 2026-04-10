Denuncian que el hijo de una diputada de LLA amenazó con llevar un arma a la escuela y matar a sus compañeros

La denuncia fue realizada por la directora del establecimiento tras los dichos del alumno. La Justicia dispuso medidas de seguridad y el menor , hijo de Lorena Villaverde, no asistirá a clases.

Denunciaron este viernes , que el hijo de la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde , amenazó de muerte a sus compañeros. La demanda la realizó la directora del colegio Estación Limay, Río Negro, donde asiste el joven a segundo año de la secundaria. A manera de prevención, la Fiscalía de turno dispuso medidas de seguridad alrededor de la institución educativa.

La mujer realizó la denuncia ante la Comisaría Cuarta, luego de la amenaza del hijo de Villaverde ante sus compañeros, prometiendo llevar este viernes un arma a la escuela para matarlos. En tanto, Eugenia Vallejos, a cargo de la Fiscalía N°1, solicitó al establecimiento de la calle Ingeniero Krause 450 que implemente medidas de prevención y seguridad.

“Se dio inmediata intervención a los organismos de prevención correspondientes, entre ellos la Policía, y a los organismos proteccionales como SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes ”, contó Vallejos, según publicó Noticias Argentinas.

Desde los organismos intervinientes remarcaron que el joven, por su edad, no puede ser imputado penalmente . A pesar de la gravedad del hecho, este viernes se dictaron clases con normalidad , aunque el estudiante involucrado no se presentará durante el desarrollo de la investigación.

En paralelo, efectivos de la Policía de Río Negro mantienen un operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento, mientras crece la preocupación en la comunidad educativa.

Un grupo de padres, por su parte, se reunió en las puertas del colegio para exigir respuestas y mayores medidas de prevención frente a este tipo de episodios.

La Justicia embargó por $31 millones a la diputada libertaria Lorena Villaverde en otra causa por venta de terrenos

La Justicia de Río Negro le impuso un nuevo embargo por $31 millones a la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el marco de una causa por daños y perjuicios por la compraventa de un terreno.

En diciembre pasado, le dictaron una medida similar por $40 millones en otro expediente. La legisladora trae consigo un historial en la Justicia que incluye un expediente por tenencia de estupefacientes en EEUU, hecho por el cual optó por no asumir su banca en el Senado.





La jueza en lo Civil, Comercial y de Minería de la localidad de San Antonio Oeste, Vanessa Kozaczuk, decretó la medida como respuesta a una demanda que promovió Alejandro Kanjer, un damnificado por los negocios inmobiliarios de la diputada. El hombre adujo haber firmado un contrato para adquirir un terreno en Tajamar, propiedad de Villaverde, pero por una serie de incumplimientos resolvió ir a la Justicia.

El demandante planteó en sede judicial que efectuó una serie de transferencias en favor del emprendimiento inmobiliario bajo un compromiso de la contraparte de realizar obras en el terreno. Pero decidió frenar los pagos luego de constatar que las tareas de infraestructura pactadas no se concretaban. A través de sus abogados Juan Ignacio Santos y Verónica Arizcuren, Kanjer denunció también que no pudo avanzar en la escrituración de su lote.