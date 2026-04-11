La alta demanda dispara los valores de las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El evento reúne atletas de todo el mundo y es una de las citas deportivas más importantes. Mientras tanto, el comité organizador local asegura que la venta de tickets es récord absoluto.

La venta anticipada de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 arrancó con un nivel de demanda inédito que provocó una disparada en el precio de uno de los eventos deportivos más convocantes. Actualmente, en algunos casos las localidades superan los u$s1.000 , un umbral que empieza a poner presión sobre el bolsillo de los fanáticos.

A pesar de este escenario, los organizadores aseguraron que la primera semana marcó un récord histórico de ventas para una cita olímpica . Cientos de miles de residentes del sur de California accedieron a tickets durante una instancia prioritaria , mientras que el jueves se habilitó la primera tanda para compradores internacionales mediante sorteo, con plazo de compra abierto hasta el 19 de abril.

El fuerte interés, sin embargo, convive con crecientes cuestionamientos. Las entradas más accesibles se agotan rápido y los eventos estrella quedan rápidamente fuera de alcance para los fanáticos comunes.

Desde la ceremonia inaugural hasta eventos de atletismo, natación y gimnasia los tickets pueden llegar a superar en la mayoría de los u$s1.000. Y el piso tampoco es menor: el valor para un partido preliminar de básquet es entorno a los u$s300.

En total, se prevé la venta de unas 14 millones de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el área de Los Ángele s, con algunos eventos adicionales en Oklahoma City. De ese total, más de un millón tendrá un precio de u$s28, cerca de la mitad costará menos de u$s200 y alrededor del 5% —correspondiente a las competencias más demandadas— superará los u$s1.000, de acuerdo con un relevamiento comité organizador.

Sobre el impacto, el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, aseguró a través de un comunicado que el comité se encuentra "encantado con el nivel de interés y entusiasmo por las entradas para los Juegos".

El financiamiento de los Juegos Olímpicos

La comercialización de tickets es una pieza clave en la estructura financiera del evento. Con un presupuesto estimado en torno a los u$s7.100 millones, la organización proyecta ingresos por unos u$s2.500 millones provenientes de entradas y paquetes de hospitalidad.

El esquema de venta, además, suma presión: los compradores registrados reciben ventanas de acceso escalonadas y el stock varía minuto a minuto, en función de la demanda. Desde la organización aseguran que en próximas etapas se liberarán más entradas a precios bajos y que el proceso continuará durante el próximo año, junto con la habilitación de una plataforma oficial de reventa.

Prohíben la participación de atletas trans en la categoría femenina para Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional introdujo un cambio de peso de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: las atletas transgénero no podrán competir en las pruebas femeninas.

La modificación reglamentaria redefine los criterios de elegibilidad al limitar la categoría femenina a la condición biológica de base. A su vez, incorpora una nueva exigencia: una “evaluación genética obligatoria”, que cada deportista deberá realizar una única vez a lo largo de su carrera.