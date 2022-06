La advertencia de CFK: el modelo económico que se consolida bajo las condiciones del FMI

Sería largo enumerar la historia de la Argentina con el FMI. Baste señalar, como lo hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en los últimos cuarenta y seis años, desde 1974 en adelante, el stock de su deuda pública externa creció a un ritmo superior al 8% mensual. No es broma. Pasó de unos u$s 4.000 millones a más de u$s 160.000 millones.